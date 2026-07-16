Δάγκωμα οχιάς στα Κάτω Λεχώνια: 72χρονος νοσηλεύτηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Βόλου

Ένας 72χρονος δέχθηκε δάγκωμα οχιάς στην αυλή του σπιτιού του στα Κάτω Λεχώνια και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παρέμεινε για προληπτική νοσηλεία 24 ωρών. Οι αρχές και οι ειδικοί υπενθυμίζουν βασικά μέτρα προστασίας για την καλοκαιρινή περίοδο.

Επεισόδιο στην αυλή και προληπτική νοσηλεία

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Κάτω Λεχώνια όταν ηλικιωμένος κάτοικος δέχθηκε δάγκωμα από οχιά ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του. Ο άνδρας, 72 ετών, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και ζήτησε βοήθεια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί οι γιατροί του έκαναν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση 24 ωρών.

Η πορεία της υγείας του κρίθηκε «ιδιαίτερα καλή» και όπως αναφέρεται αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο. Το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε απομονωμένη περιοχή· αντιθέτως, συμπίπτει με την αυξημένη κινητικότητα φιδιών που παρατηρείται το καλοκαίρι σε αγροτικές και ημιορεινές ζώνες της περιφέρειας.

Τοπικές συνέπειες και προειδοποιήσεις

Η εμφάνιση δαγκωμάτων στις κατοικημένες περιοχές υπενθυμίζει την ανάγκη για μέτρα προφύλαξης, ιδίως για ηλικιωμένους και όσους εργάζονται σε κήπους ή χωράφια. Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή σε σημεία με πυκνή βλάστηση και σε εσοχές όπου τα φίδια μπορεί να κρύβονται.

Φοράτε πάντα κλειστά υποδήματα όταν κινείστε σε αγροτικές ή εξοχικές περιοχές.

όταν κινείστε σε αγροτικές ή εξοχικές περιοχές. Απομακρύνετε ξερόχορτα και σωρούς ξύλων που προσφέρουν κρυψώνες στα φίδια.

που προσφέρουν κρυψώνες στα φίδια. Μην επιχειρείτε αυτοσχέδιες θεραπείες (περίδεση, αναρρόφηση κ.ά.) — η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο είναι κρίσιμη.

Τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

Η σωστή αντίδραση μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο επιπλοκών. Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν:

Ενέργεια Σημασία Ψυχραιμία Μειώνει την κυκλοφορία του δηλητηρίου Άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο Απαραίτητη για χορήγηση αντιοφικού και παρακολούθηση Αποφυγή περίδεσης/αναρρόφησης Μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση

Το περιστατικό στα Κάτω Λεχώνια έρχεται ως υπενθύμιση για τους κατοίκους της Μαγνησίας ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα σε αγροτικές και ημιορεινές ζώνες συνοδεύεται το καλοκαίρι από αυξημένη πιθανότητα επαφής με άγρια ζώα και ερπετά. Τοπικές αρχές και υγειονομικές υπηρεσίες προτείνουν ενημέρωση των πολιτών και λήψη απλών προληπτικών μέτρων.

Για όσους κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές, οι βασικές οδηγίες είναι προληπτικές και πρακτικές: κατάλληλα υποδήματα, τακτικός καθαρισμός αυλών και περιβολιών από ξερόχορτα, και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση δαγκώματος.