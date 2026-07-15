Βόλος: Αύξηση ιπτάμενων κατσαρίδων και η επιστημονική εξήγηση για το φαινόμενο

Αστικές θερμοκρασίες, κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενείς παράγοντες συνδέονται με την ετήσια έξαρση ιπτάμενων κατσαρίδων στον Βόλο. Οι πολίτες αναφέρουν εισβολές σε ύψος και ο δήμος προχωράει σε ψεκασμούς, ενώ ειδικός εξηγεί τους βιολογικούς μηχανισμούς που επιταχύνουν τον πολλαπλασιασμό.

Αναζωπύρωση του φαινομένου στον αστικό ιστό

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Βόλος αντιμετωπίζει έντονη παρουσία ιπτάμενων κατσαρίδων, που εισβάλλουν ακόμη και σε διαμερίσματα σε ύψος, προκαλώντας ανησυχία σε πολλούς κατοίκους. Η αύξηση έχει κινητοποιήσει συνεργεία του δήμου, τα οποία προβαίνουν σε ψεκασμούς, ενώ ιδιοκτήτες κτιρίων και ενοικιαστές χρησιμοποιούν σίτες και ιδιωτικές απεντομώσεις.

Το φαινόμενο δεν θεωρείται τυχαίο: σύμφωνα με τον ΜΒΑ σύμβουλο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων Νικόλαο Ντόλια, η άνοδος των πληθυσμών εξηγείται από το συνδυασμό περιβαλλοντικών, κλιματικών και ανθρωπογενών παραγόντων.

«Η παρατηρούμενη αύξηση των πληθυσμών κατσαρίδων στον αστικό ιστό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή τυχαίο φαινόμενο. Εξηγείται από τη συνδυασμένη επίδραση περιβαλλοντικών, κλιματικών και ανθρωπογενών παραγόντων», λέει ο Ν. Ντόλιας.

Οι παράγοντες που επιταχύνουν την εξάπλωση

Ο κ. Ντόλιας επισημαίνει συγκεκριμένα πως ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η αύξηση της θερμοκρασίας στο αστικό περιβάλλον. Σε θερμοκρασίες μεταξύ 28–32°C ο βιολογικός κύκλος των κατσαρίδων επιταχύνεται: μειώνεται ο χρόνος ωρίμανσης των νυμφών και αυξάνεται η αναπαραγωγή, με αποτέλεσμα την ταχύτερη αύξηση των πληθυσμών.

Κλιματική αλλαγή και θερμοκρασίες καλοκαιριού.

Φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Ανθρωπογενείς παράγοντες που διευκολύνουν τροφές και καταφύγια.

Ο ειδικός παραπέμπει σε τεκμηρίωση από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς και σε ερευνητικές εργασίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων ιδρυμάτων, που συσχετίζουν τέτοια φαινόμενα με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τοπικές επιπτώσεις και μέτρα

Στον Βόλο οι επιπτώσεις γίνονται άμεσα αισθητές: πολίτες χάνουν τον ύπνο τους και αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις σε επίπεδο πολυκατοικίας ή οικίας. Ο δήμος έχει ενεργοποιήσει συνεργεία ψεκασμών, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να λαμβάνουν μέτρα οικιακής υγιεινής και προφύλαξης.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανακοινώσεις και τις πρακτικές που εφαρμόζονται, συστήνονται μέτρα όπως η σωστή διαχείριση απορριμμάτων, η εξάλειψη εστιών τροφής και η επαγγελματική απεντόμωση όταν χρειάζεται. Οι πολίτες οφείλουν επίσης να συνεργάζονται με τις δημοτικές υπηρεσίες και να ενημερώνουν για εστίες προβλημάτων.

Παράγοντας Επίδραση Θερμοκρασία 28–32°C Επιτάχυνση βιολογικού κύκλου Αστική θερμική νησίδα Δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος Ανθρωπογενείς συνθήκες Διαθεσιμότητα τροφής/καταφυγίου

Η παρακολούθηση του φαινομένου από επιστημονικούς φορείς και οι δράσεις του δήμου θα καθορίσουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, οι κάτοικοι του Βόλου καλούνται να είναι προσεκτικοί και να εφαρμόζουν τα συνηθισμένα μέτρα ατομικής και κοινοτικής υγιεινής.