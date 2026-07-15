Καθαρές οι πρώτες μετρήσεις για φουράνια και διοξίνες γύρω από την ΑΓΕΤ στο Βόλο

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα δειγματοληψιών εδάφους σε οκτώ σημεία του Βόλου: δεν ανιχνεύθηκαν φουράνια ή διοξίνες, επισημαίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που παράλληλα προαναγγέλλει νομικές κινήσεις για την ΑΕΠΟ της μονάδας.

Αποτελέσματα και επόμενα βήματα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας γνωστοποίησε ότι στις αναλύσεις εδάφους που πραγματοποιήθηκαν σε οκτώ σημεία του Βόλου δεν εντοπίστηκαν φουράνια και διοξίνες σε επίπεδα που να προκαλούν ανησυχία. Οι δειγματοληψίες έγιναν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και κάλυψαν τμήματα της ευρύτερης περιοχής γύρω από την ΑΓΕΤ, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Δημητριάδας, του περιφερειακού δρόμου και περιοχών περιμετρικά της μονάδας.

Οι περιφερειακές αρχές, δια μέσου του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και του θεματικού αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος Φώτη Λαμπρινίδη, τόνισαν ότι τα πλήρη αποτελέσματα θα δοθούν στη δημοσιότητα το επόμενο διάστημα. Τα πρώτα ευρήματα, όπως ανακοινώθηκαν, δεν δείχνουν παρουσία επικίνδυνων επιβαρυντών στο έδαφος, όμως η Περιφέρεια δεν περιορίζεται σε αυτό: επανέλαβε τη διαφωνία της ως προς τέσσερα σημεία της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της ΑΓΕΤ και ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με κατάθεση που αναμένεται τον Οκτώβριο.

«Δεν εντοπίστηκαν φουράνια και διοξίνες στις δειγματοληψίες εδάφους»

Στο πλαίσιο της σύσκεψης για την αέρια ρύπανση, όπως έγινε γνωστό, οι υπηρεσίες αξιολόγησαν τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και διατύπωσαν την εισήγησή τους με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Περιφέρεια ωστόσο επισημαίνει ότι η θεσμική εξέταση της ΜΠΕ δεν αναιρεί τις επιφυλάξεις της απέναντι στην ΑΕΠΟ και στην ανάγκη επιστημονικής τεκμηρίωσης για τη χρήση του SRF ως καυσίμου.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους της Μαγνησίας

Τα πρώτα δείγματα παρέχουν προσωρινή ηρεμία σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση του εδάφους από διοξίνες και φουράνια στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Ωστόσο η τοπική κοινωνία και φορείς αναμένουν τα πλήρη αναλυτικά αποτελέσματα προκειμένου να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Η προαναγγελθείσα νομική κίνηση της Περιφέρειας δείχνει ότι το ζήτημα θα παραμείνει στην ατζέντα των τοπικών αρχών και πιθανώς θα οδηγήσει σε νέες διαδικασίες αξιολόγησης και δημόσιου ελέγχου.

Πρώτα ευρήματα: μη ανίχνευση φουρανίων και διοξινών σε οκτώ σημεία.

μη ανίχνευση φουρανίων και διοξινών σε οκτώ σημεία. Επόμενα βήματα: δημοσίευση πλήρων αποτελεσμάτων και πιθανή προσφυγή στο ΣτΕ.

δημοσίευση πλήρων αποτελεσμάτων και πιθανή προσφυγή στο ΣτΕ. Προληπτική στάση: εξέταση και άλλων ένδικων μέσων, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων.

Πρακτικές συνέπειες και παρακολούθηση

Για τους κατοίκους της περιοχής, η ουσιαστική πληροφορία είναι ότι οι άμεσοι κίνδυνοι από τα συγκεκριμένα ρυπογόνα στο έδαφος εκπέμπουν, προς το παρόν, χαμηλά επίπεδα σύμφωνα με τις αναλύσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή το ζήτημα αγγίζει τη δημόσια υγεία, ο πλήρης έλεγχος των αναλύσεων και η διαφάνεια στον τρόπο που πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις παραμένουν απαραίτητα. Η Περιφέρεια δεσμεύεται να δώσει στη δημοσιότητα τα αναλυτικά αποτελέσματα και να συνεχίσει τις ενέργειες ελέγχου και θεσμικής επίβλεψης.

Στοιχείο Περιγραφή Δειγματοληψίες 8 σημεία στον Βόλο (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) Κύρια σημεία Νέα Δημητριάδα, περιφερειακός δρόμος, περιοχές περιμετρικά της ΑΓΕΤ Αποτέλεσμα Δεν ανιχνεύθηκαν φουράνια/διοξίνες σε ανησυχητικά επίπεδα Δημόσια ενημέρωση Πλήρη αποτελέσματα σε επόμενο στάδιο

Η εξέλιξη της υπόθεσης —δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων και τυχόν νομικές διαδικασίες— θα κρίνει και τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στο περιβάλλον της Μαγνησίας. Η τοπική κοινωνία παραμένει σε αναμονή, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση για κάθε βήμα που αφορά τη λειτουργία της μονάδας και τη χρήση νέων καυσίμων.