Ανάμεικτα συναισθήματα στους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας παρά την άνοδο στις τιμές του γάλακτος

Περιορισμένη παραγωγή μετά την ευλογιά και το αυξημένο κόστος παράγουν «χαρμολύπη» σε κτηνοτρόφους στον Βόλο και την ευρύτερη Μαγνησία: μικρές αυξήσεις στην τιμή του γάλακτος δεν αρκούν για να καλύψουν τις απώλειες και τα λειτουργικά έξοδα.

Κτηνοτροφία στη Μαγνησία: αυξήσεις τιμών αλλά όχι ανάκαμψη

Στον Βόλο και σε άλλες περιοχές της Μαγνησίας κυριαρχεί η ανασφάλεια μεταξύ των κτηνοτρόφων, παρά την πρόσφατη άνοδο των τιμών διάθεσης του αιγοπρόβειου γάλακτος. Η αύξηση αυτή, όπως καταγράφεται σε τοπικά ρεπορτάζ, αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση της διαθέσιμης παραγωγής λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και της γενικής μείωσης του ζωικού κεφαλαίου.

Παρά την άνοδο των τιμών, οι παραγωγοί τονίζουν ότι πρόκειται για αύξηση που δεν βασίζεται σε βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά στην έλλειψη προσφοράς, με συνέπεια οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις να βιώνουν οικονομική πίεση από το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, ενέργειας και καυσίμων.

«Οι αυξήσεις δεν φτάνουν για να μας κρατήσουν όρθιους – Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα»

Η παραπάνω φράση αποτυπώνει το κλίμα των κτηνοτρόφων στην περιοχή: μικρά κέρδη σε επίπεδο τιμής, αλλά μη επαρκή για να καλύψουν τις απώλειες που προκάλεσε η ζωονόσος και τα λειτουργικά κόστη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα τελευταία τιμολόγια που έλαβαν παραγωγοί δείχνουν αυξήσεις της τάξης των 4 έως 5 λεπτών ανά κιλό.

Η πρώην πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Αισωνίας, Χαρούλα Διβάνη, περιγράφει μια εικόνα όπου επικρατεί «χαρμολύπη»: η ζήτηση παραμένει υψηλή, αλλά η προσφορά είναι περιορισμένη, και οι εκμεταλλεύσεις που παραμένουν έχουν περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα. Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι χωρίς ταχεία και ουσιαστική ενίσχυση από την πολιτεία και χωρίς ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, οι ελλείψεις και οι πιέσεις θα συνεχιστούν.

Αιτία ανόδου τιμών: μείωση παραγωγής από ευλογιά και απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

μείωση παραγωγής από ευλογιά και απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Επίπτωση στους παραγωγούς: αυξημένο κόστος παραγωγής που υπερβαίνει τα οφέλη από τις μικρές αυξήσεις τιμών.

αυξημένο κόστος παραγωγής που υπερβαίνει τα οφέλη από τις μικρές αυξήσεις τιμών. Προβληματισμός: καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και περιορισμοί στη βόσκηση επιβαρύνουν την κατάσταση.

Για τους κατοίκους και την τοπική αγορά, η κατάσταση σημαίνει πιθανή συνέχιση των υψηλών τιμών στα γαλακτοκομικά προϊόντα και αβεβαιότητα για την τροφοδοσία με αιγοπρόβειο γάλα. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τόσο τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων όσο και τις τιμές που θα αντιμετωπίσει ο καταναλωτής στο ράφι.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν επίσης ανησυχία για την καθυστέρηση λήψης των ενισχύσεων που τους έχουν υποσχεθεί, και για περιορισμούς στη βόσκηση που περιορίζουν την παραγωγή των μονάδων που παραμένουν ενεργές. Όπως επισημαίνεται, χωρίς στοχευμένα μέτρα επανεκκίνησης του ζωικού κεφαλαίου και στήριξης των παραγωγών, οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις τιμών δεν θα μεταφραστούν σε βιώσιμη ανάκαμψη.

Παράμετρος Αποτέλεσμα Τιμές διάθεσης +4 έως 5 λεπτά/κιλό Κύρια αιτία ανόδου Περιορισμένη προσφορά λόγω ευλογιάς Κύρια προβλήματα Αυξημένο κόστος ζωοτροφών, ενέργειας, καθυστερήσεις ενισχύσεων

Συμπέρασμα: Η τοπική κτηνοτροφία της Μαγνησίας βρίσκεται σε εύθραυστη κατάσταση. Οι οριακές αυξήσεις στην τιμή του γάλακτος δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τις ζημιές από την ευλογιά και το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Η έκβαση θα εξαρτηθεί από τις παρεμβάσεις στήριξης και την ικανότητα ανασυγκρότησης του ζωικού κεφαλαίου στις πληγείσες περιοχές.