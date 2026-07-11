Βόλος: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσέτσου — η κηδεία σήμερα στον Άγιο Ονούφριο

Θλίψη στον Άγιο Ονούφριο και την ευρύτερη περιοχή του Βόλου μετά τον θάνατο του 50χρονου Κωνσταντίνου Τσέτσου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα το πρωί.

Τοπική κοινωνία σε πένθος

Βαρύ είναι το κλίμα στον Άγιο Ονούφριο και στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου μετά την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσέτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ο εκλιπών ήταν γνωστός στην τοπική κοινότητα για τον ήπιο χαρακτήρα και την εργατικότητά του.

«Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών»

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Τσέτσος είχε σπουδάσει Δασολογία και είχε απασχοληθεί κατά διαστήματα με συμβάσεις στο Δασαρχείο. Ήταν ανύπαντρος και καταγόταν από τον Άγιο Ονούφριο, όπου αφήνει πίσω του τους γονείς και τον αδελφό του, καθώς και ευρύτερους δεσμούς στην τοπική κοινωνία.

Λεπτομέρειες κηδείας και πρακτικές πληροφορίες

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Ονουφρίου. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 9:30 π.μ., ενώ η ακολουθία θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. Μετά το τέλος της τελετής, ο σχετικός καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο του ναού.

Ημέρα Ώρα παρουσίας σορού Ώρα κηδείας Τόπος Σάββατο 11/7/2026 9:30 π.μ. 10:00 π.μ. Ι. Ν. Αγίου Ονουφρίου, Άγιος Ονούφριος

Κοινωνικές επιπτώσεις και τοπικό πλαίσιο

Η είδηση της απώλειας έχει προκαλέσει συγκίνηση σε κατοίκους της περιοχής που τον γνώριζαν ως συνεργάτη στο Δασαρχείο ή ως γείτονα. Η απουσία του γίνεται αισθητή ειδικά σε μια μικρή κοινότητα όπως ο Άγιος Ονούφριος, όπου οι προσωπικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάρος στην καθημερινότητα και στη λειτουργία των τοπικών υπηρεσιών.

Ο Κωνσταντίνος Τσέτσος υπηρέτησε με συμβάσεις στο Δασαρχείο.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στον ιερό ναό και στο πνευματικό κέντρο.

Η κηδεία πραγματοποιείται σήμερα το πρωί στον Άγιο Ονούφριο.

Η τοπική κοινωνία προετοιμάζεται για το τελευταίο αντίο, ενώ οι συμπολίτες που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του μπορούν να παραβρεθούν στην τελετή ή να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια στον χώρο του ναού.