Στο αδιέξοδο ο σχεδιασμός για το νέο Πυροσβεστικό μέγαρο του Βόλου

Διαφορετικές διαβεβαιώσεις από τον ίδιο υπουργό σε δύο βουλευτές, έλλειψη δεσμευμένων πιστώσεων και καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου αφήνουν τους πυροσβέστες της Μαγνησίας χωρίς απάντηση για το νέο μέγαρο.

Σύντομο σημείωμα

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Μαγνησίας παραμένουν σε παλαιό και προβληματικό κτίριο, ενώ οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στον Βόλο συναντούν εσωτερικές πολιτικές τριβές και καθυστερήσεις χρηματοδότησης.

Τις τελευταίες ημέρες προκλήθηκε σύγχυση από την αποκάλυψη ότι ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, φέρεται να έδωσε σε δύο κυβερνητικούς βουλευτές — τη Ζέττα Μακρή και τον Χρ. Τριαντόπουλο — διαφορετικές διαβεβαιώσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί το έργο.

Τι έχει συμβεί

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρχικά η κ. Μακρή ενημέρωσε ότι ο υπουργός ανέφερε πως θα αναζητηθεί χρηματοδοτικό εργαλείο για την κατασκευή στο οικόπεδο που παραχώρησε ο δήμος Βόλου. Λίγες ώρες αργότερα, ο κ. Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι στην ίδια συνάντηση ο υπουργός βρήκε ενδιαφέρουσα την πρόταση για εναλλακτικό οικόπεδο, αυτό του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, την οποία ο βουλευτής υπέβαλε προς αξιολόγηση.

«μιας και επί του παρόντος δεν υπάρχουν δεσμευμένες ή εγκεκριμένες πιστώσεις για την κατασκευή τέτοιων νέων κτιριακών υποδομών»

Από τις δηλώσεις προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεσμευμένες πιστώσεις για το έργο, παρά μόνον υποσχέσεις ότι θα αναζητηθούν πόροι. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους τοπικούς πυροσβέστες, οι οποίοι περιμένουν καιρό για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης.

Συνεπειες για την τοπική κοινωνία

Η αναβλητικότητα και η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το ποιο οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί και ποιο θα χρηματοδοτηθεί σημαίνει:

Παρατεταμένη παραμονή προσωπικού και οχημάτων σε υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις.

Κίνδυνος επιδείνωσης των συνθηκών επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Αγωνία των κατοίκων για την αποτελεσματική κάλυψη εκτάκτων αναγκών στην περιοχή.

Χρονολόγηση και εμπλεκόμενοι

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συναντήσεις και οι δηλώσεις αναφέρονται στην ίδια ημέρα, με αναφορές σε επαφές της 9ης Ιουλίου. Τα ονόματα που εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο είναι:

Πρόσωπο Ρόλος Παρεμβάσεις Ευάγγελος Τουρνάς Υπουργός Πολ. Προστασίας Κατευθύνσεις για χρηματοδότηση/σχεδιασμό Ζέττα Μακρή Κυβερνητική βουλεύτρια Υποστήριξε σχέδιο στο οικόπεδο του δήμου Βόλου Χρ. Τριαντόπουλος Κυβερνητικός βουλευτής Προώθησε εναλλακτική πρόταση για οικόπεδο ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Τι μένει να γίνει

Για να προχωρήσει το έργο απαιτούνται σαφείς αποφάσεις για το οικόπεδο, δέσμευση χρηματοδοτικών πόρων και διαφανής χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Χωρίς αυτά, η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε αναμονή, με άμεσα λειτουργικά και ασφάλειας ζητήματα για τους πολίτες της Μαγνησίας.

Η εξέλιξη των επαφών μεταξύ των τοπικών φορέων, του υπουργείου και του δήμου Βόλου θα καθορίσει κατά πόσο το έργο θα προχωρήσει σύντομα ή θα παραμείνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.