Προσωρινές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αλεξάνδρειας–Βέροιας: τι αλλάζει στην κυκλοφορία έως 24/7

Από σήμερα Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας–Βέροιας με εναλλασσόμενο ένα ρεύμα κυκλοφορίας και περιορισμούς έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Έναρξη συντήρησης και περιορισμοί στην κυκλοφορία

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Δευτέρα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας–Βέροιας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Η απόφαση εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας και αφορά προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος που κρίθηκαν αναγκαίες για την οδική ασφάλεια.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση Σαββατοκύριακα και αργίες, από τις 07:30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμόζεται αποκλεισμός είτε του αριστερού είτε του δεξιού ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το σημείο των εργασιών, με εναλλάξ διέλευση των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα.

Ποια τμήματα θα επηρεαστούν

Αφετηρία Τερματισμός Χιλιόμετρο Έξοδος πόλης Αλεξάνδρειας – Κέντρο Υγείας Έξοδος Δ.Δ. Καβασίλων προς Δ.Δ. Σταυρού 5ο – 61ο χλμ.

Το επηρεαζόμενο τμήμα εκτείνεται από το 5ο χιλιόμετρο (έξοδος Αλεξάνδρειας προς Κέντρο Υγείας) μέχρι το 61ο χιλιόμετρο (έξοδος Καβασίλων προς Σταυρό/όρια Ν. Κοζάνης).

Πρακτικές οδηγίες για τους οδηγούς

Προγραμματίστε τη μετακίνηση εκτός των ωρών εργασιών, αν είναι δυνατόν.

Αποφύγετε τις ταχείες αλλαγές λωρίδων· σε σημεία έργων η κίνηση θα γίνεται εναλλάξ.

Σε περίπτωση μεγάλης ροής, αναμένεται επιβράδυνση και αύξηση χρόνου διαδρομής.

Ακολουθείτε τη σήμανση και τις υποδείξεις των ελεγκτών κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την διατήρηση της ποιότητας του οδοστρώματος, ωστόσο θα επηρεάσουν την καθημερινή κίνηση οχημάτων σε ένα από τα βασικά αξόνια της Ημαθίας. Οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα τμήματα συνιστάται να ενημερώνονται τακτικά και να λαμβάνουν υπόψη τους επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους μέχρι το πέρας των εργασιών.

Για νεότερες πληροφορίες και τυχόν αλλαγές στα ωράρια ή τα όρια των έργων, οι οδηγοί μπορούν να απευθύνονται στις τοπικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.