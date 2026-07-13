Αστυνομικοί ενημέρωσαν μαθητές σε 37 σχολεία των Τρικάλων κατά το 2025‑26

Κατά το σχολικό έτος 2025‑26 αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν 188 διαλέξεις σε σχολικές μονάδες, με 37 από αυτές να διεξάγονται στα Τρίκαλα και πάνω από 11.000 συνολικούς συμμετέχοντες.

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2025‑26, αστυνομικοί των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας υλοποίησαν ευρύ πρόγραμμα ενημερωτικών διαλέξεων σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας, με στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα ασφάλειας και κοινωνικής διαχείρισης. Στην περιοχή των Τρικάλων πραγματοποιήθηκαν 37 παρουσιάσεις, ενώ συνολικά στη Θεσσαλία έγιναν 188 διαλέξεις.

Θεματολογίες και απήχηση

Οι θεματικές ενότητες προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες των ομάδων‑στόχων. Βασικοί άξονες ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και η ενημέρωση για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και γενικές συμβουλές για ανηλίκους. Οι δράσεις απευθύνθηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και, όπως αναφέρεται, παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 11.000 συμμετέχοντες σε όλη τη Θεσσαλία.

Λάρισα: 94 διαλέξεις

94 διαλέξεις Μαγνησία: 43 διαλέξεις

43 διαλέξεις Τρίκαλα: 37 διαλέξεις

37 διαλέξεις Καρδίτσα: 14 διαλέξεις

Νομός Διαλέξεις Λάρισα 94 Μαγνησία 43 Τρίκαλα 37 Καρδίτσα 14

Τοπικές επιπτώσεις και χρηστική πληροφορία

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των Τρικάλων, οι διαλέξεις αυτές σημαίνουν ενίσχυση της πρόληψης σε θέματα οδικής ασφάλειας, ψηφιακής συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών. Η παρουσία της Αστυνομίας στα σχολεία ενισχύει την ενημέρωση για πρακτικά ζητήματα (π.χ. κανόνες κυκλοφορίας, ασφαλής χρήση διαδικτύου) αλλά και την παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες σε περιπτώσεις που απαιτείται υποστήριξη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κύριο μέλημα των υπηρεσιών είναι η συνεχής ενημέρωση των πολιτών και ειδικά των μαθητών, και για τον λόγο αυτό οι δράσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη σχολική χρονιά. Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τις τοπικές Διευθύνσεις Αστυνομίας για τον προγραμματισμό παρουσιάσεων.

Η συνέχιση τέτοιων δράσεων κρίνεται ουσιαστική για τη μείωση συμπεριφορών ρίσκου ανάμεσα σε ανηλίκους και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ σχολικής κοινότητας και αστυνομικών φορέων. Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων αναμένει πλέον την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των παρεμβάσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των σχολείων.