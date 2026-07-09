QnR εξαγοράζει την E‑XIM IT στην Πολωνία και εισέρχεται στο οικοσύστημα ServiceNow

Η Quality & Reliability A.E. ολοκληρώνει την απόκτηση του 51% της πολωνικής E‑XIM IT S.A. για έως και €6.901.790, με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση παρουσίας στην Κεντρική Ευρώπη και την είσοδο στο περιβάλλον πλατφορμών Enterprise AI.

Η ελληνική εταιρεία Quality & Reliability A.E. ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 51% της πολωνικής εταιρείας E‑XIM IT S.A., κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του ομίλου και ενισχύει την παρουσία του στην αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται έως το μέγιστο ποσό των 6.901.790 ευρώ, με καταβολή σε πέντε (5) δόσεις.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η δομή της πληρωμής περιλαμβάνει δύο (2) πρώτες δόσεις σταθερές και τρεις (3) δόσεις που εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων της E‑XIM IT. Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα (option) εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού 31,62% το 2029.

Ποσοστό εξαγοράς: 51% επί του μετοχικού κεφαλαίου

51% επί του μετοχικού κεφαλαίου Μέγιστο τίμημα: €6.901.790

€6.901.790 Δόσεις: 5 συνολικά — 2 σταθερές, 3 υπό όρους

5 συνολικά — 2 σταθερές, 3 υπό όρους Option: δυνατότητα εξαγοράς 31,62% το 2029

Στρατηγική σημασία και επιχειρησιακό προφίλ της E‑XIM IT

Η E‑XIM IT, με έδρα την Πολωνία και ίδρυση το 2014, είναι εισηγμένη στην αγορά NewConnect του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας. Η εταιρεία ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με εστίαση στην πλατφόρμα ServiceNow. Το πελατολόγιό της περιλαμβάνει κορυφαίες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Πολωνία.

Στοιχείο Περιγραφή Έδρα Πολωνία Έτος ίδρυσης 2014 Χρηματιστήριο NewConnect, Warsaw Stock Exchange Κύρια ειδίκευση Υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού / πλατφόρμα ServiceNow

Επιπτώσεις για τον όμιλο QnR και την ελληνική τεχνολογική σκηνή

Η κίνηση ανοίγει για τον όμιλο πρόσβαση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές τεχνολογίας στην Ευρώπη και σηματοδοτεί την είσοδο του QnR στο οικοσύστημα της ServiceNow, πλατφόρμας που συνδέεται με λύσεις Enterprise AI και ψηφιακούς καταρράκτες υπηρεσιών. Η εξαγορά δημιουργεί προϋποθέσεις για:

οργανική ανάπτυξη στην Πολωνία και διεύρυνση επιχειρησιακών υπηρεσιών,

νέες συνεργασίες και πιθανές μελλοντικές στρατηγικές εξαγορές,

ενίσχυση του τεχνολογικού αποτυπώματος του ελληνικού ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συμφωνία παραμένει συνδεδεμένη με την επίδοση της E‑XIM IT, καθώς τμήμα του τιμήματος εξαρτάται από οικονομικούς στόχους. Η άμεση ενσωμάτωση της E‑XIM IT στο χαρτοφυλάκιο του QnR αναμένεται να γίνει με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε ServiceNow για την υποστήριξη πελατών τόσο στην Πολωνία όσο και σε άλλες αγορές της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην αγορά και τα επόμενα βήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις επίσημες ανακοινώσεις του QnR Group και τις σημειώσεις της E‑XIM IT στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.