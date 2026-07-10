Σαντορίνη: επαφές Φόρτωμα για λιμάνι, νοσοκομείο και οδική ασφάλεια

Ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας πραγματοποίησε σειρά επαφών στη Σαντορίνη όπου συζήτησε προτεραιότητες για το νέο λιμάνι, τις υποδομές και τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, καθώς και πρωτοβουλίες οδικής προστασίας.

Σειρά συναντήσεων για τα μεγάλα ζητήματα του νησιού

Στη Σαντορίνη βρέθηκε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, όπου είχε διαδοχικές επαφές με τοπικούς φορείς για θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και την αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Κεντρικά ζητήματα στις συνομιλίες ήταν η πορεία των διαδικασιών για την κατασκευή του νέου λιμανιού, θέματα χωροταξίας και η ενίσχυση των υποδομών.

“Σειρά επαφών πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σαντορίνη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του παρουσία στα νησιά και τη σταθερή του προσήλωση στην προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.”

Πρώτη στάση αποτέλεσε η συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Θήρας, Νίκο Ζώρζο, όπου συμφωνήθηκε ότι η ανάπτυξη του νησιού πρέπει να βασίζεται σε συνεργασία φορέων και σχεδιασμό που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των υποδομών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στη συνέχεια ο βουλευτής επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και συναντήθηκε με τον εντεταλμένο σύμβουλο για τη διοίκηση του νοσοκομείου, Δρ. Κωνσταντίνο Λυκοστράτη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η λειτουργία της νοσηλευτικής μονάδας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και οι απαιτούμενες υποδομές για την ασφαλή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους και επισκέπτες.

Ο βουλευτής τόνισε ότι η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά παραμένει προτεραιότητα και δεσμεύτηκε να στηρίξει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας του νοσοκομείου.

Οδική ασφάλεια και τοπική πρόληψη

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Φόρτωμας συμμετείχε σε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που διοργάνωσαν οι Εθελοντές Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Σαντορίνης. Υπογράμμισε τη σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών και την αξία του εθελοντικού έργου για την πρόληψη τροχαίων, στοιχείο κρίσιμο σε νησιά με έντονη εποχική κυκλοφορία και αυξημένα μεταφορικά φορτία.

Στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας εντάσσονται τόσο η βελτίωση του οδικού δικτύου όσο και η ενίσχυση των τοπικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και πρόληψης, ενώ τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μείωση ατυχημάτων κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.

Επικοινωνία με την τοπική κοινότητα και ενημέρωση

Ο βουλευτής βρέθηκε επίσης στα στούντιο του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Volcano TV, όπου μίλησε για τα θέματα που απασχολούν το νησί και απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις υποδομών και τις πρωτοβουλίες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Νέο λιμάνι: συζήτηση για την πορεία των διαδικασιών και τις χωροταξικές ανάγκες.

συζήτηση για την πορεία των διαδικασιών και τις χωροταξικές ανάγκες. Υγεία: αξιολόγηση αναγκών του Γ.Ν. Θήρας σε προσωπικό και υποδομές.

αξιολόγηση αναγκών του Γ.Ν. Θήρας σε προσωπικό και υποδομές. Οδική ασφάλεια: στήριξη σε δράσεις πρόληψης από εθελοντικές ομάδες.

Οι επαφές αυτές αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις που θα εξισορροπήσουν την τουριστική ανάπτυξη με την καθημερινή λειτουργία και ασφάλεια του νησιού. Για τους κατοίκους της Σαντορίνης, τα αποτελέσματα των συναντήσεων θα καθορίσουν την ταχύτητα και την ποιότητα εφαρμογής έργων που αφορούν μεταφορές, υγεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Συναντήσεις Φορείς Συνάντηση εργασίας Δήμος Θήρας (Ν. Ζώρζος) Επίσκεψη νοσοκομείου Γ.Ν. Θήρας (Δρ. Κ. Λυκοστράτης) Εκδήλωση Εθελοντές Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Σαντορίνης Συνέντευξη Volcano TV

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ οι φορείς καλούνται να διατυπώσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και απαιτήσεις ώστε οι δεσμεύσεις να μετατραπούν σε μετρήσιμα έργα και βελτιώσεις υπηρεσιών.