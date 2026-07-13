Σχέδιο 338 δισ. VND για την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρικού Κέντρου Tam Duong

Το Περιφερειακό Κέντρο Υγείας Tam Duong δέχεται καθημερινά περίπου 400 ασθενείς, με ποσοστό πληρότητας κλινών πάνω από 100%. Προτείνεται επένδυση 338 δισ. VND για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας και να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Ανάγκη εκσυγχρονισμού σε υπηρεσίες που λειτουργούν με υπερφόρτωση

Το Περιφερειακό Κέντρο Υγείας Tam Duong αντιμετωπίζει σταθερά αυξημένη κίνηση: κατά μέσο όρο περίπου 400 ασθενείς εμφανίζονται καθημερινά, ενώ το ποσοστό πληρότητας των 250 κλινών ξεπερνά συνεχώς το 100%. Τα τελευταία έτη, η μονάδα καταγράφει μεγάλες ανάγκες σε νοσηλευτικές θεραπείες και εξωτερικές επισκέψεις — σχεδόν 16.000 νοσηλευτικές θεραπείες και περίπου 77.000 εξωτερικές επισκέψεις ετησίως την περίοδο 2021–2025.

Η υψηλή ζήτηση αποτυπώνεται και στις προβλέψεις για το 2025 και 2026: μόνο το 2025 η μονάδα αναμένεται να νοσηλεύσει πάνω από 18.340 εσωτερικούς ασθενείς, ενώ για το 2026 προβλέπεται αύξηση στις εξωτερικές επισκέψεις περίπου στις 80.000 και στις νοσηλευτικές θεραπείες κοντά στις 19.000.

Φθαρμένες εγκαταστάσεις και περιορισμένοι χώροι

Οι υποδομές του Κέντρου επενδύθηκαν πριν το 2009 και πολλά στοιχεία εξοπλισμού χρησιμοποιούνται εδώ και πάνω από δώδεκα έως είκοσι χρόνια, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της λειτουργικότητας. Ο χώρος εξέτασης και θεραπείας χαρακτηρίζεται περιορισμένος: τμήματα και θάλαμοι είναι διατεταγμένα χωρίς σύγχρονη λογική, γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών και την αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας.

«Ως ιατρικό κέντρο επιπέδου ΙΙ, πολλές από τις εγκαταστάσεις της μονάδας είναι ξεπερασμένες και ετοιμόρροπες. Η διάταξη των τμημάτων και των θαλάμων δεν είναι λογική και δεν πληροί τα ισχύοντα πρότυπα», δήλωσε ο Δρ. Ντο Τρονγκ Καν, Διευθυντής του Περιφερειακού Ιατρικού Κέντρου Ταμ Ντουόνγκ.

Προτεινόμενο έργο και κόστος

Ως απάντηση στα παραπάνω προβλήματα έχει προταθεί έργο κατασκευής και αναβάθμισης του Κέντρου με συνολική εκτιμώμενη επένδυση 338 δισεκατομμυρίων VND. Το έργο διατηρεί τη συνολική δυναμικότητα των 250 κλινών αλλά στοχεύει στην αναδιάρθρωση χώρων, στον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και στην ενίσχυση των λειτουργικών ικανοτήτων για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών.

Στόχος: βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας υπηρεσιών.

Κύρια προβλήματα: υπερπλήρωση, παλαιός εξοπλισμός, μη λειτουργική διάταξη χώρων.

Επενδυτικό κόστος: 338 δισ. VND, με διατήρηση 250 κλινών.

Σημασία για την πρόσβαση και την ποιότητα φροντίδας

Η αναβάθμιση ενός περιφερειακού ιατρικού κέντρου με τέτοια φόρτιση δεν αφορά μόνο την άνεση των χώρων αλλά και την ικανότητα παροχής ασφαλών, εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η σημερινή διάταξη και ο παλαιός εξοπλισμός περιορίζουν την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και τη δυνατότητα υποδοχής αυξημένων περιστατικών χωρίς επιβάρυνση της ποιότητας φροντίδας.

Η πρόταση ανακαίνισης και ενίσχυσης του Κέντρου, εφόσον υλοποιηθεί με σαφή χρονοδιάγραμμα και σωστό σχεδιασμό, μπορεί να βελτιώσει την ανταπόκριση στις υγειονομικές ανάγκες της τοπικής κοινότητας και να μειώσει πιέσεις που σήμερα παρατηρούνται στην καθημερινή λειτουργία.

Δείκτης Ετήσιοι / Προβλεπόμενοι αριθμοί Μέσος ημερήσιος επισκέπτης ~400 Δυναμικότητα κλινών 250 κλίνες Νοσηλευτικές θεραπείες (2021–2025) ~16.000 ετησίως Εξωτερικές επισκέψεις (2021–2025) ~77.000 ετησίως Προβλεπόμενοι εσωτερικοί ασθενείς (2025) 18.340+ Προβλεπόμενες εξωτερικές επισκέψεις (2026) ~80.000

Η εξέλιξη του σχεδίου θα πρέπει να παρακολουθηθεί με έμφαση στην ποιότητα του σχεδιασμού, τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων, ώστε η ανακαίνιση να μεταφραστεί σε απτή βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης για τον πληθυσμό που εξυπηρετεί το Κέντρο.