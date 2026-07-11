Σε εξέλιξη αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο Ηράκλειο: προγραμματισμένες εργασίες από 13/7

Η ΔΕΥΑΗ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης στο κέντρο της πόλης. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα και αφορούν τρεις οδούς με πιθανές επιπτώσεις στην κυκλοφορία και στην υδροδότηση.

Αντικατάσταση αγωγών στο κέντρο του Ηρακλείου

Συνεχίζεται το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ). Οι εργασίες προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις αφορούν την αντικατάσταση αγωγών σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου, με στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων και τη μείωση των διαρροών που επιβαρύνουν την παροχή νερού και την υποδομή της πόλης.

Ποιες οδοί θα επηρεαστούν

Οδός Μονής Αρετίου : από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως .

: από τη συμβολή της με τη έως τη . Οδός Ρόδων : από τη συμβολή της με την οδό Γερωνυμάκη έως την οδό Γ. Παπανδρέου .

: από τη συμβολή της με την οδό έως την οδό . Οδός Αντ. Μηλιαράκη: από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως.

Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση για κατανόηση προς τους δημότες, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της υδροδότησης.

Οδός Αφετηρία Τερματισμός Μονής Αρετίου Στη συμβολή με Λ. Δημοκρατίας Λ. Εθνικής Αντιστάσεως Ρόδων Στη συμβολή με Γερωνυμάκη Γ. Παπανδρέου Αντ. Μηλιαράκη Στη συμβολή με Λ. Δημοκρατίας Λ. Εθνικής Αντιστάσεως

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι εργασίες αντικατάστασης των αγωγών συνήθως περιλαμβάνουν εκσκαφές στο οδόστρωμα, προσωρινές διακοπές υδροδότησης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των παρεμβάσεων. Ειδικότερα για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στις παραπάνω οδούς σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών:

είναι πιθανές προσωρινές διακοπές ή μειώσεις στην παροχή νερού,

πιθανώς να υπάρξουν περιορισμοί στην κίνηση και εναλλακτικές διαδρομές να προταθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

η πρόσβαση σε καταστήματα και κατοικίες μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά κατά τις ώρες εκτέλεσης των παρεμβάσεων.

Η τρέχουσα φάση του έργου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης, που στοχεύει στη μακροπρόθεσμη μείωση απωλειών και στη βελτίωση της αξιοπιστίας της παροχής.

Οι δημότες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΗ για τυχόν λεπτομερέστερους χρονοδιαγραμμούς, ωριαίες ρυθμίσεις και οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και την υδροδότηση κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η συνεχής συντήρηση και ανανέωση του δικτύου αποτελεί προτεραιότητα για τη βιωσιμότητα των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και για την προστασία του πολύτιμου φυσικού πόρου που είναι το νερό.