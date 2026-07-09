Σε εξέλιξη η απομάκρυνση του F-16 — το αεροδρόμιο της Ζακύνθου επανέρχεται τα μεσάνυχτα

Ξεκίνησε νωρίς το βράδυ η επιχείρηση απομάκρυνσης του μαχητικού από τον διάδρομο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το F-16 θα μεταφερθεί στην Κυλλήνη και στη συνέχεια στον Άραξο, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου προβλέπεται να αποκατασταθεί τα μεσάνυχτα.

Καθημερινή λειτουργία και επιχείρηση απομάκρυνσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ η ειδική επιχείρηση για την απομάκρυνση του μαχητικού F-16 από τον χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου Ζακύνθου. Η διαδικασία ξεκίνησε περίπου στις 20:00 και για την απομάκρυνση χρησιμοποιείται ο γερανός του Ζήση Παράσχη.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη, όταν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης εκδηλώθηκε φωτιά σε κινητήρα, γεγονός που οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση και προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου. Η επιχείρηση απομάκρυνσης του αεροσκάφους και οι εργασίες αποκατάστασης του διαδρόμου κρίνονται απαραίτητες πριν από την επαναλειτουργία της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το μαχητικό πρόκειται να μεταφερθεί αρχικά στην Κυλλήνη και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο του Αράξου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβλέπουν τις εργασίες για την ασφαλή απομάκρυνση και τη διευθέτηση του χώρου.

Γεγονός Χρόνος / Σημείο Έναρξη διαδικασίας απομάκρυνσης περίπου 20:00 Στόχος μεταφοράς Κυλλήνη → Άραξος Επαναλειτουργία αεροδρομίου από τις 12 τα μεσάνυχτα

Η ανακοίνωση για την επανέναρξη της λειτουργίας αναφέρει ότι το αεροδρόμιο τίθεται και πάλι σε λειτουργία από τις 12 τα μεσάνυχτα, εφόσον ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι απαραίτητες ενέργειες στο σημείο. Η χρονική αυτή ένδειξη είναι κρίσιμη για τους προγραμματισμούς πτήσεων και τις μετακινήσεις των επισκεπτών στο νησί.

Η επιχείρηση απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και συντονισμό.

Το αεροσκάφος θα διακινηθεί εκτός Ζακύνθου για τεχνικούς χειρισμούς.

Επισημαίνεται ο ρόλος των τοπικών μέσων (γερανός του Ζήση Παράσχη) για την απομάκρυνση.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ζακύνθου, οι αποφάσεις και οι χρονικές ενδείξεις της επανεκκίνησης του αεροδρομίου έχουν άμεσο αποτέλεσμα: επιβεβαίωση ή αναπροσαρμογή αφίξεων και αναχωρήσεων, ανάγκη συντονισμού με ξενοδόχους και μεταφορικές επιχειρήσεις, και ενημέρωση των ταξιδιωτών για τυχόν καθυστερήσεις. Οι υλικοτεχνικές εργασίες στο διάδρομο θα καθορίσουν και την τελική ώρα επαναφοράς της κανονικής λειτουργίας.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απομάκρυνσης και ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επανέναρξη των πτήσεων. Η κατάσταση για την ώρα παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και θα υπάρξει νέα ενημέρωση εφόσον προκύψουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα.

Ρεπορτάζ από επίσημες ενημερώσεις και τοπικές πηγές σχετικά με την επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 και την αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου.