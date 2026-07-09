Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: κλειστός ο διάδρομος, πιλότος ασφαλής

Αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου λόγω ένδειξης φωτιάς. Ο πιλότος είναι καλά, ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε απομάκρυνση της ατράκτου και έρευνα των αιτίων.

Επείγον περιστατικό στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026, αεροσκάφος F-16 που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από ένδειξη για φωτιά στον κινητήρα. Το μαχητικό ανήκει στην 335 Μοίρα της 116 Πτέρυγας Μάχης του Άραξου. Ο χειριστής βγήκε σώος και μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.

Οι πρώτες εικόνες από το περιστατικό δείχνουν το αεροσκάφος να προσγειώνεται χωρίς την ανάπτυξη του συστήματος προσγείωσης και να σύρεται για αρκετά μέτρα πάνω στον διάδρομο. Η τριβή προκάλεσε εστία φωτιάς που όμως τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου.

"Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης. Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται"

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι πυροσβέστες του αεροδρομίου. Για λόγους ασφάλειας, ο αεροδιάδρομος παρέμεινε κλειστός τουλάχιστον έως τις 19:00, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων που προκάλεσαν ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες και τουρίστες στο νησί.

Χρονικό συμβάντος: 9/7/2026, περίπου 13:45.

9/7/2026, περίπου 13:45. Μοίρα-Πτέρυγα: 335 Μοίρα, 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος).

335 Μοίρα, 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος). Κατάσταση πιλότου: καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε προληπτικά.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές και βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο πιλότος απέφυγε τη χρήση εκτινασσόμενου καθίσματος και προχώρησε στην προσγείωση με την κοιλιά της ατράκτου, πάνω σε αφρό που είχαν ρίξει προληπτικά οι πυροσβέστες. Πηγές αναφέρουν επίσης ότι πιθανό αίτιο ήταν διαρροή καυσίμου, η οποία οδήγησε στην ένδειξη φωτιάς και στη συνέχεια στην απενεργοποίηση του κινητήρα πριν την προσγείωση.

Οι επόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν:

Άφιξη ειδικού κλιμακίου της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διαδρόμου.

Έρευνα από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Ανακοινώσεις προς το κοινό για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ασφαλείας.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ζακύνθου, το γεγονός υπογραμμίζει την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αρχών σε περιστατικά που επηρεάζουν την πολιτική αεροπορία και την τουριστική κίνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους με τις αεροπορικές εταιρείες και το αεροδρόμιο πριν μεταβούν προς αναχώρηση ή άφιξη.

Η διερεύνηση των αιτίων παραμένει σε εξέλιξη και η Πολεμική Αεροπορία θα εκδώσει περαιτέρω ανακοινώσεις όταν ολοκληρωθούν οι πρώτες εκτιμήσεις.