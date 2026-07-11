Σερβία: άμεση θανάτωση 11.000 χοίρων σε φάρμα μετά από κρούσμα αφρικανικής πανώλης

Οι σερβικές αρχές αποφάσισαν την ευθανασία 11.000 χοίρων σε μονάδα στη δυτική Σερβία μετά τον εντοπισμό κρούσματος ASF. Το κράτος θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες και οι ενέργειες αποσκοπούν στον έλεγχο της διασποράς στις γειτονικές περιοχές.

Οι αρχές της Σερβίας προχωρούν στη θανάτωση 11.000 χοίρων σε φάρμα στο χωριό Χρτκόβτσι, στη δυτική χώρα, μετά τον εντοπισμό κρούσματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF). Την είδηση μετέδωσε το Tanjug επικαλούμενο δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς.

Τι αποφασίστηκε και γιατί

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Στόχος των αρχών είναι ο έλεγχος και η απομόνωση της εστίας ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, που μεταδίδεται γρήγορα μεταξύ οικόσιτων και αγριόχοιρων. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ιδιοκτήτες της μονάδας θα λάβουν αποζημίωση από το κράτος.

«Οι χοίροι υποβάλλονται σε ανώδυνη ευθανασία και στη συνέχεια θα απομακρύνονται με ασφαλή τρόπο»,

Η περιοχή Μάτσβα στη δυτική Σερβία έχει ήδη καταγράψει αρκετές ενεργές εστίες τις τελευταίες εβδομάδες. Η συγκεκριμένη περιφέρεια συνορεύει με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους διασυνοριακής διάδοσης.

Συνέπειες και μέτρα

Βιοασφάλεια: Αυστηροί έλεγχοι μετακινήσεων ζώων και προϊόντων στη γύρω περιοχή.

Αυστηροί έλεγχοι μετακινήσεων ζώων και προϊόντων στη γύρω περιοχή. Αποζημίωση: Κρατική αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου.

Κρατική αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Δημόσια υγεία: Η ASF δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά πλήττει την παραγωγή και το εισόδημα στους κτηνοτρόφους.

Οι ελληνικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές σε επίπεδο ΕΕ παρακολουθούν συνήθως τέτοιου είδους εστίες λόγω των εμπορικών και επιδημιολογικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή. Σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της νόσου παίζουν οι έλεγχοι στις μετακινήσεις ζώων, η διάκριση των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων και η έγκαιρη αποζημίωση για τον περιορισμό παράνομων ενεργειών ή κρυφής εμπορίας.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Χρτκόβτσι, δυτική Σερβία Αριθμός χοίρων 11.000 Αρμόδια δήλωση Υπουργός Γεωργίας Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς Προηγούμενες εστίες Περιοχή Μάτσβα (δυτική Σερβία)

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν κινδυνεύει την ανθρώπινη υγεία, αλλά λόγω της ταχείας μετάδοσης και της σοβαρότητας των επιπτώσεων στην κτηνοτροφία, απαιτεί συντονισμένη ανταπόκριση από τις εθνικές αρχές, κτηνιατρικές υπηρεσίες και διεθνείς φορείς. Η εξέλιξη στην εν λόγω μονάδα θα παρακολουθείται τις επόμενες ημέρες για να διαπιστωθεί αν οι μέθοδοι περιορισμού αποδίδουν και αν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο περιοχής ή διασυνοριακής συνεργασίας.