Σφοδρή δεύτερη κακοκαιρία πλήττει τη Φαρκαδόνα: αγροτικές ζημιές και διακοπές ρεύματος

Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες η Φαρκαδόνα βρέθηκε στο μάτι ισχυρής κακοκαιρίας. Έντονη βροχή, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, επιχειρήσεις και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης· συνεργεία του δήμου επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα.

Ισχυρά φαινόμενα και άμεσες επιπτώσεις στον Δήμο Φαρκαδόνας

Για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων, ο Δήμος Φαρκαδόνα δοκιμάστηκε από έντονη κακοκαιρία το απόγευμα της Κυριακής. Το πέρασμα του μετώπου χαρακτηρίστηκε από ισχυρή βροχόπτωση, έντονη χαλαζόπτωση και θυελλώδεις ανέμους, φαινόμενα που προκάλεσαν άμεσες δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι πρώτες αναφορές περιλαμβάνουν εκτεταμένες βλάβες σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, καταστροφές σε καταστήματα και προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Σε σημεία οι οδηγοί αναγκάστηκαν να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους μέχρι να περιοριστεί η ένταση της κακοκαιρίας.

Το πλήγμα στον αγροτικό τομέα και τα χωριά που επλήγησαν

Οι αγρότες καταγράφουν νέες ζημιές σε καλλιέργειες, με αναφορές κυρίως σε βαμβακοκαλλιέργειες και καλαμπόκια. Η νέα αυτή δοκιμασία έρχεται ως συνέχεια των καταστροφικών φαινομένων της 24ης Ιουνίου, όταν η περιοχή είχε υποστεί πλημμύρες και ζημιές σε χωράφια και υποδομές.

«Η Φαρκαδόνα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ακραίων καιρικών φαινομένων»

Σημειώθηκαν επίσης προβλήματα ηλεκτροδότησης σε χωριά όπως η Παναγίτσα και το Γριζάνο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώση στύλων της ΔΕΗ. Πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών δημιούργησαν πρόσθετα εμπόδια στην κυκλοφορία, αυξάνοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Άμεση κινητοποίηση συνεργείων του Δήμου Φαρκαδόνας για απομάκρυνση πεσμένων δέντρων.

Αποκατάσταση προσβάσεων στο οδικό δίκτυο και επισκευές σε υποδομές ηλεκτροδότησης.

Αρχική καταγραφή ζημιών σε αγροτικές εκτάσεις και εμπορικές εγκαταστάσεις.

Κατηγορία Αναφορές/Σημεία Καλλιέργειες βαμβάκι, καλαμπόκι, άλλες αγροτικές εκτάσεις Υποδομές πτώσεις στύλων ΔΕΗ (Παναγίτσα, Γριζάνο), διακοπές ρεύματος Κυκλοφορία πεσμένα δέντρα/κλαδιά σε οδικό δίκτυο

Από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, τον καθαρισμό δρόμων και την πρώτη καταγραφή των γεωργικών ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις στήριξης των παραγωγών.

Η επανάληψη ακραίων καιρικών επεισοδίων σε σύντομο χρονικό διάστημα τονίζει την ανάγκη για συντονισμένο σχέδιο αντιμετώπισης και πρόληψης σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι και οι αγρότες της Φαρκαδόνας παραμένουν σε επιφυλακή καθώς ολοκληρώνονται οι πρώτες εκτιμήσεις των ζημιών και καταρτίζονται οι σχετικές αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές.