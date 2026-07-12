Σιταριά: υπόψη η συμβολή φορέων και εθελοντών στην επιτυχία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς ευχαριστεί φορείς, χορηγούς και εθελοντές για την επιτυχημένη διοργάνωση των φετινών εκδηλώσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του χορευτικού τμήματος και της συνεργασίας με τον Δήμο Φλώρινας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς Νέοι Ορίζοντες εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και την πραγματοποίηση των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον οικισμό. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη συλλογική προσπάθεια που στήριξε τις εκδηλώσεις και τονίζει τον ρόλο τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και εθελοντών στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Στήριξη από φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας για τη συμβολή της στην υλικοτεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων. Η παρουσία και η συνεργασία πολιτιστικών φορέων, όπως ο Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Παπαγιάννη, επιβεβαιώνουν την ανταλλαγή εμπειρίας και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ συλλόγων της περιοχής.

Χορηγίες, δωρεές και τοπικές επιχειρήσεις

Οι τοπικές επιχειρήσεις που στήριξαν οικονομικά ή με παροχές υπηρεσιών συνέβαλαν άμεσα στην κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης. Στην ανακοίνωση αναφέρονται ως χορηγοί το Personal Studio Ioannou, το Barberspot και το Beauty Stories. Επιπλέον, δύο φούρνοι του χωριού—οι Μίνγκος και Σουμπάσης—δωρίζοντας τα έσοδά τους ενίσχυσαν τον κουμπαρά του συλλόγου, ενώ η εταιρεία SLwoodworks Λιούλιος πρόσφερε επίσης οικονομική βοήθεια.

Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας – τεχνική υποστήριξη

– τεχνική υποστήριξη Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Παπαγιάννη – συνεργασία

Παπαγιάννη – συνεργασία Χορηγοί : Personal Studio Ioannou, Barberspot, Beauty Stories

: Personal Studio Ioannou, Barberspot, Beauty Stories Τοπικές δωρεές: Φούρνοι Μίνγκος και Σουμπάσης, SLwoodworks Λιούλιος

Ορόσημο για το χορευτικό τμήμα

Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου ξεχώρισε με αφιερωμένη εμφάνιση που σηματοδότησε τα 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας του. Η μακρόχρονη λειτουργία του τμήματος αποτελεί «κεφάλαιο» για την πολιτιστική δράση της Σιταριάς, καθώς προάγει τη διατήρηση τοπικών παραδόσεων και τη συμμετοχή νέων στη συλλογική ζωή.

Ενέργεια Συντελεστές Καθαριότητα και υποστήριξη χώρων Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας Συνεργασία πολιτιστικών συλλόγων Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Χορηγίες/Δωρεές Personal Studio Ioannou, Barberspot, Beauty Stories, φούρνοι Μίνγκος & Σουμπάσης, SLwoodworks

Ο σύλλογος ευχαριστεί επίσης τα μέσα ενημέρωσης για την προβολή των εκδηλώσεων και υπογραμμίζει τον ρόλο των εθελοντών, των μελών και των φίλων που βοήθησαν στην οργάνωση. Η έμφαση στην ευγνωμοσύνη προς την τοπική κοινωνία δείχνει τη διάθεση συνέχειας και το μέλημα για τη διατήρηση των πολιτιστικών δράσεων στο χωριό.

Η δημόσια αναγνώριση της συνδρομής από πολλαπλούς φορείς και επιχειρήσεις είναι πρακτική που ενισχύει τους δεσμούς στην κοινότητα και διευκολύνει μελλοντικές πρωτοβουλίες. Για τους κατοίκους της Σιταριάς, η επιτυχία των φετινών εκδηλώσεων σημαίνει διατήρηση της πολιτιστικής ζωής και ενίσχυση του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο.