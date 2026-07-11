Σητεία: Μικρή βραδιά τζαζ στον πεζόδρομο της Φουνταλίδου με ελεύθερη είσοδο

Το Σάββατο 18 Ιουλίου η Σητεία φιλοξενεί δωρεάν συναυλία τζαζ στον πεζόδρομο της Φουνταλίδου, με το σχήμα Diminuita και την τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Τσιτσιμπάκου.

Συναυλία στο κέντρο της Σητείας

Την Πέμπτη ή μάλλον καλύτερα το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026 η πόλη της Σητείας θα φιλοξενήσει μια βραδιά τζαζ στον πεζόδρομο της Φουνταλίδου. Η εκδήλωση οργανώνεται από τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας και έχει ώρα έναρξης 21:00. Η είσοδος έχει οριστεί ως ελεύθερη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ακούσουν το σχήμα Diminuita, στο οποίο συμμετέχουν οι Γιώργος Παπαδογιάννης, Έφη Σαράντη και η τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Τσιτσιμπάκου, ελληνοιταλικής καταγωγής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στάνταρντ τζαζ κομμάτια και γνωστά τραγούδια από το ιταλικό, γαλλικό και λατινοαμερικάνικο ρεπερτόριο, με έμφαση στην αυτοσχεδιαστική έκφραση και τον ζωηρό χαρακτήρα του swing.

«Μια βραδιά jazz με τον αέρα του Django Reinhardt»

Το σχήμα Diminuita δραστηριοποιείται από το 2007 και, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε μουσικούς χώρους και φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Από το 2010 άρχισε να παρουσιάζει τη δουλειά του και σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, με συμμετοχές σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Στις διεθνείς στιγμές του σχήματος συγκαταλέγονται συμμετοχές σε φεστιβάλ σχετιζόμενα με τον Django Reinhardt και τη gypsy jazz.

Τοπικός αντίκτυπος και προσβασιμότητα

Η διοργάνωση στον πεζόδρομο της Φουνταλίδου δημιουργεί μια ευκαιρία για αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης τις βραδινές ώρες, χωρίς οικονομικό βάρος για τους θεατές, καθώς η είσοδος είναι δωρεάν. Η εκδήλωση μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και επισκεπτών, στη στήριξη της τοπικής εστίασης και στην ενίσχυση του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου.

Ημερομηνία: Σάββατο 18/7/2026

Ώρα: 21:00

Τόπος: Πεζόδρομος Φουνταλίδου, Σητεία

Είσοδος: ελεύθερη

Για κατοίκους της Σητείας και γειτονικών κοινοτήτων, η εκδήλωση αποτελεί προσιτή επιλογή ψυχαγωγίας με μουσικό ενδιαφέρον, ειδικά για όσους αναζητούν παραστάσεις με έμφαση στο κλασικό και ευρωπαϊκό ρεπερτόριο της τζαζ. Η παρουσίαση έργων του Django Reinhardt και συναφών συνθετών συνδέει το τοπικό κοινό με διεθνή μουσικά ρεύματα, χωρίς να απαιτεί μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

Σχήμα Μέλη Diminuita Γ. Παπαδογιάννης, Έ. Σαράντη Τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Τσιτσιμπάκου

Η διοργάνωση της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος, με την υποστήριξη του Δήμου, καθιστά σαφές ότι η τοπική εξωστρέφεια στον πολιτισμό παραμένει ενεργή. Οι κάτοικοι καλούνται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για μια βραδιά μουσικής στην καρδιά της Σητείας.