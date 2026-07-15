Συλλήψεις στην Ελούντα: καλλιέργεια κάνναβης σε γλάστρες και κατασχέσεις

Έρευνα αστυνομίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου οδήγησε στη σύλληψη νεαρού και στην κατάσχεση δενδρυλλίων, ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης και ζυγαριάς ακριβείας.

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στην περιοχή της Ελούντας

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικία εντός της περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου και αφορά κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν σε έρευνα και σύλληψη νεαρού ημεδαπού. Η ενέργεια εντάσσεται σε δράσεις για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εξοπλισμός και ποσότητες που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνδέονται με την «επιμελή» οικιακή καλλιέργεια και τη διαχείριση ναρκωτικών. Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

6 δενδρύλλια κάνναβης, καλλιεργούμενα σε γλάστρες

δενδρύλλια κάνναβης, καλλιεργούμενα σε γλάστρες 91 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης μία ζυγαριά ακριβείας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από την υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι προκαταρκτικές αναφορές των μέσων τοπικής ενημέρωσης ανέφεραν την ηλικία του συλληφθέντα ως 30 ετών, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας κάνει λόγο για 31χρονο. Η διαφορά αυτή εμφανίζεται σε αρχικά δελτία και δεν επηρεάζει τα κατασχεθέντα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.

Στοιχείο Κατασχεθέν Δενδρύλλια 6 Ακατέργαστη κάνναβη 91 γραμμάρια Εξοπλισμός Ζυγαριά ακριβείας

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές δηλώνουν ότι οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Ο αντίκτυπος για τους κατοίκους της Ελούντας είναι διπλός: αφενός η άμεση επέμβαση επιβεβαιώνει την παρουσία ελέγχων και επιχειρήσεων για την καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων στη γειτονιά, αφετέρου εγείρει ερωτήματα για την έκταση των οικιακών καλλιεργειών σε κατοικημένες περιοχές και την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες όταν υπάρχουν υπόνοιες για παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση θα απασχολήσει περαιτέρω τις αρμόδιες αρχές όσο θα προχωρά η προανάκριση, ενώ τυχόν επιπλέον ευρήματα ή νέες κατηγορίες θα γνωστοποιηθούν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.