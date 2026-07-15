Μεγάλη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου: νέα οδός και μαρίνα προ των πυλών

Έργα αναπλάσεων και αναβάθμισης της μαρίνας με προϋπολογισμό 1,9 εκατ. ευρώ φέρνει η ώριμη μελέτη που παρουσίασε ο δήμαρχος — αλλαγές στην οδό Στυλιανού Κουνδούρου και βελτιώσεις υποδομών για τουρισμό και ασφάλεια σκαφών.

Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο

Το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου προετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές που θα επηρεάσουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων και την εικόνα της πόλης προς τους επισκέπτες. Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε στην τηλεοπτική εκπομπή «ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ», υπάρχει ώριμη μελέτη για την ανάπλαση, με παρεμβάσεις σε δρόμους, πεζοδρόμια και την μαρίνα.

«ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ»

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η μετατροπή της οδού Στυλιανού Κουνδούρου σε διπλής κατεύθυνσης, ενώ τα πεζοδρόμια θα πλακοστρωθούν και ο νέος δρόμος προβάλλεται ως περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν να αναβαθμίσουν την προσβασιμότητα και την αισθητική της περιοχής, στοιχεία με άμεση σημασία για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τον τουρισμό.

Παράλληλα, η μαρίνα εισέρχεται σε φάση ουσιαστικής ανανέωσης με έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση, που υλοποιείται από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση των Τουριστικών Λιμένων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τι αλλάζει πρακτικά

Αντικατάσταση των πλωτών εξεδρών για καλύτερη ασφάλεια και εξυπηρέτηση σκαφών.

Αναπλάσεις πεζοδρομίων με πλακόστρωση και βελτίωση προσβασιμότητας.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας στην οδό Στυλιανού Κουνδούρου (διπλής κατεύθυνσης).

Οι εργασίες στην μαρίνα, όπως αναφέρθηκε, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με έμφαση τόσο στις υποδομές όσο και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος — παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του θαλάσσιου τουρισμού στην ανατολική Κρήτη.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός μαρίνας 1,9 εκατ. ευρώ Φορέας υλοποίησης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) Πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Υπ. Τουρισμού (Ταμείο Ανάκαμψης)

Για τους κατοίκους, οι αλλαγές στην κυκλοφορία και οι διαπλατύνσεις πεζοδρομίων σημαίνουν διαφορετική ροή της καθημερινότητας και νέα δεδομένα στην στάθμευση και τις προσβάσεις σε καταστήματα και υπηρεσίες. Για τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους ιδιοκτήτες σκαφών, οι βελτιώσεις στη μαρίνα υπονοούν καλύτερες υπηρεσίες και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η δημοτική αρχή έχει επιλέξει την προώθηση των έργων μέσω της ΔΑΕΑΝ, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση των τεχνικών επεμβάσεων και στη μέριμνα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξουν τον ακριβή χρονοπρογραμματισμό των εργασιών και τις ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των έργων.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί τον Άγιο Νικόλαο σε φάση ανανέωσης που μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της πόλης και να ενισχύσει τη θέση της ως σημαντικού τουριστικού κόμβου στην ανατολική Κρήτη.