Ιεράπετρα: σε επιφυλακή σκάφη του Λιμενικού μετά τους θαλάσσιους απεγκλωβισμούς στο Ρέθυμνο

Ανθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το νότιο Ρέθυμνο με τη συνδρομή Λιμενικού, Frontex και ιδιωτικών σκαφών· σκάφη παραμένουν σε ετοιμότητα για την Ιεράπετρα, ενώ οι συνθήκες ήταν δύσκολες εξαιτίας ανέμων και πυκνών καπνών.

Επιχείρηση διάσωσης και ετοιμότητα για την Ιεράπετρα

Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή πλωτών μέσων του Λιμενικού, της Frontex και ιδιωτικών σκαφών ο θαλάσσιος απεγκλωβισμός 31 ατόμων από το νότιο Ρέθυμνο, όπου τα μέτωπα της πυρκαγιάς μαίνονται υπό αντίξοες συνθήκες. Οι διασωθέντες απομακρύνθηκαν από την περιοχή του Αγίου Παύλου και μεταφέρθηκαν στον Κόκκινο Μύλο, όπου, όταν χρειάστηκε, τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό σημαντικές δυσκολίες: οι άνεμοι έφταναν τα 10 μποφόρ, προκαλώντας έντονο κυματισμό, και η ορατότητα ήταν περιορισμένη λόγω πυκνών καπνών. Σκάφη του Λιμενικού παραμένουν σε επιφυλακή για την παροχή συνδρομής στην απομάκρυνση πολιτών, «όπου παραστεί ανάγκη», τόσο από την περιοχή της Ιεράπετρας — όπου επίσης υπάρχει ενεργό μέτωπο — όσο και από το Πλωμάρι.

Σκάφη συμμετεχόντων φορέων: Λιμενικό, Frontex, ιδιωτικά πλωτά μέσα.

Καιρικές συνθήκες: ισχυροί άνεμοι (έως 10 μποφόρ) και πυκνοί καπνοί.

μποφόρ) και πυκνοί καπνοί. Παροχή πρώτων βοηθειών όπου απαιτήθηκε στον Κόκκινο Μύλο.

«Σκάφη του Λιμενικού βρίσκονται σε επιφυλακή για να συνδράμουν στην απομάκρυνση ανθρώπων, ανα παραστεί ανάγκη, τόσο από την Ιεράπετρα ...»

Για τους κατοίκους της Ιεράπετρας η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί δύο βασικά ζητήματα: πρώτον, την απαίτηση συνεχούς επαγρύπνησης και ετοιμότητας απέναντι στην εξάπλωση της φωτιάς· δεύτερον, την ανάγκη σαφούς ενημέρωσης σχετικά με τυχόν εντολές εκκένωσης ή περιορισμούς στις θαλάσσιες κινήσεις. Η παρουσία πλωτών δυνάμεων σε ετοιμότητα παρέχει πρακτική ασφάλεια, αλλά επιτείνει και την ανησυχία για την πορεία των μετώπων που προσεγγίζουν παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι τοπικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν πως οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής γνωρίζουν τα σημεία συγκέντρωσης, τις οδούς διαφυγής και τις διαθέσιμες επικοινωνιακές γραμμές για έκτακτες ανάγκες. Επιπλέον, η διατήρηση ετοιμότητας σε θαλάσσια μέσα είναι κρίσιμη σε περιοχές με δύσκολες ακτογραμμές όπως της νότιας Κρήτης, όπου η ξηρά μπορεί να κλειστεί από τις δασικές πυρκαγιές και η απόλυτη απουσία ορατότητας λόγω καπνού επιβάλλει εκκενώσεις με πλωτά μέσα.

Τοποθεσία Στοιχείο Σημειώσεις Νότιο Ρέθυμνο (Άγιος Παύλος) 31 απεγκλωβισμοί Μεταφορά στον Κόκκινο Μύλο, παρεσχέθη ιατρική βοήθεια όπου χρειάστηκε Ιεράπετρα Σε επιφυλακή Υπάρχει και εκεί ενεργό μέτωπο — σκάφη Λιμενικού σε ετοιμότητα Πλωμάρι Σε επιφυλακή Δυνατότητα υποστήριξης απομακρύνσεων αν απαιτηθεί

Η τοπική κοινότητα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του Λιμενικού και των αρμοδίων αρχών, να αποφεύγει επισκέψεις σε παραθαλάσσιες ή δασικές περιοχές όπου υπάρχουν ενεργά μέτωπα και να επιδεικνύει προσοχή σε πιθανές ατμοσφαιρικές επιπτώσεις από τους καπνούς. Η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών παραμένει κρίσιμη, καθώς οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που περιγράφηκαν στην επιχείρηση διάσωσης.