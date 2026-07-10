Αγνοείται 55χρονη από τη Σητεία — έκκληση για πληροφορίες από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σήμα κινητοποίησης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της Βασιλικής Γκάγκα, 55 ετών, που έγινε στις 26 Ιουνίου. Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα.

Έκκληση για πληροφορίες από τις αρχές μετά την εξαφάνιση της Βασιλικής Γκάγκα

Κινητοποίηση των αρχών και των αρμόδιων οργανώσεων έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της Βασιλικής Γκάγκα, 55 ετών, η οποία δηλώθηκε ότι αγνοείται από τις 26 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Σητείας (Αγίου Νικολάου). Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε σήμερα, 9 Ιουλίου 2026, από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μετά από σχετικό αίτημα της οικογένειάς της, καθώς, σύμφωνα με τον οργανισμό, υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πρόκειται για γυναίκα με ύψος 1,50 μ., αδύνατης σωματοδομής, με κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Δεν είναι γνωστή η ενδυμασία που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης. Επιπλέον, έχει γύψο στο δεξί πόδι, στοιχείο που καθιστά την άμεση ανεύρεση και την παροχή βοήθειας πιο επείγουσα.

Οι αρχές και οι αρμόδιοι φορείς ζητούν από κάθε πολίτη που ενδεχομένως έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται ώστε να ενισχυθούν οι πιθανότητες ανεύρεσης και να κινητοποιηθούν τοπικές και εθελοντικές δυνάμεις, καθώς και οι πλατφόρμες ενημέρωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Missing Alert Hellas.

Ημέρα εξαφάνισης: 26/6/2026

Ηλικία: 55 ετών

Ύψος: 1,50 μ.

Διακριτικά στοιχεία: γύψος στο δεξί πόδι, κοντά καστανά μαλλιά, μαύρα μάτια

Για την άμεση ενημέρωση και συνεργασία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν 24 ώρες το 24ωρο με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, με τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα ή με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής Missing Alert app, που παρέχει ζωντανή ενημέρωση για περιστατικά εξαφάνισής. Οι σύνδεσμοι λήψης της εφαρμογής για Android και Apple αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Βασιλική Γκάγκα Ηλικία 55 ετών Ημέρα εξαφάνισης 26/6/2026 Κύρια χαρακτηριστικά Ύψος 1,50 μ., αδύνατη, κοντά καστανά μαλλιά, μαύρα μάτια, γύψος δεξιού ποδιού

Στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων, η τοπική κοινωνία μπορεί να συμβάλει ενεργά: δημοσιεύσεις σε τοπικά δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία με γειτονικά καταστήματα, υπηρεσίες μετακίνησης και φορείς υγείας για τυχόν πληροφορίες ή καταγραφές μετακινήσεων. Η ύπαρξη γύψου στο πόδι σημαίνει επίσης ότι οποιαδήποτε οπτική επαφή ή καταγραφή βίντεο από κάμερες σε δρόμους ή επιχειρήσεις μπορεί να διευκολύνει την ταυτοποίηση της κινούμενης εικόνας.

Οι οικογένεια και οι αρχές επισημαίνουν ότι κάθε πληροφορία, ακόμη και φαινομενικά ασήμαντη, μπορεί να είναι κρίσιμη. Για ενημέρωση σχετικά με τις διεθνείς συνεργασίες και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος Missing Alert Hellas, ο οργανισμός διαθέτει ηλεκτρονικές σελίδες με λεπτομέρειες για τον τρόπο συνεργασίας φορέων και τη διαδικασία κοινοποίησης των στοιχείων.

Η δημοσιοποίηση της εξαφάνισης έχει σκοπό να αυξήσει την εγρήγορση στην τοπική κοινωνία του Λασιθίου και να συνδράμει στην ασφαλή επιστροφή της Βασιλικής Γκάγκα στο περιβάλλον της.