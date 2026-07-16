Ιεράπετρα: Αγροτικός Σύλλογος ζητά παράταση για την επιδότηση λιπασμάτων

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας αιτείται παράταση της πλατφόρμας επιδότησης λιπασμάτων, επισημαίνοντας ότι το διάστημα έως τις 19/7 δεν επαρκεί για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Αίτημα παράτασης από τον Αγροτικό Σύλλογο

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας απέστειλε αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την παράταση της προθεσμίας υποβολής και διεκπεραίωσης της επιδότησης για τα λιπάσματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα είναι ανοικτή από 9 έως 19 Ιουλίου 2026, χρονικό διάστημα που χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα περιορισμένο» για να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε πρακτικό επίπεδο, το πρόβλημα αφορά την συγκέντρωση και τον έλεγχο των παραστατικών, την εκκαθάριση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και την οριστικοποίηση των αιτήσεων από παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου. Η αδυναμία να ολοκληρωθούν αυτά έγκαιρα, όπως τονίζεται, μπορεί να στερήσει την ενίσχυση από δικαιούχους που έχουν νόμιμο δικαίωμα.

«Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των απαιτούμενων παραστατικών, η διεκπεραίωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων απαιτούν εύλογο χρόνο»

Το αίτημα του Συλλόγου δεν αναφέρει συγκεκριμένο διάστημα παράτασης, αλλά προτείνει να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε να μην αποκλειστούν παραγωγοί λόγω τεχνικών ή γραφειοκρατικών δυσκολιών. Το θέμα έχει άμεση τοπική βαρύτητα, δεδομένου ότι η γεωργία αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος στη δημοτική ενότητα Ιεράπετρας.

Κίνδυνος αποκλεισμού δικαιούχων εξαιτίας τυπικών διαδικασιών.

Αναγκαιότητα συνεργασίας παραγωγών και λογιστών εντός περιορισμένου χρόνου.

Οικονομική επίπτωση στην τοπική αγροτική παραγωγή εάν δεν δοθεί παράταση.

Οι παραγωγοί της περιοχής αντιμετωπίζουν πρακτικά εμπόδια: συλλογή τιμολογίων, έλεγχοι και η τρέχουσα απασχόληση των λογιστών σε εποχικές εργασίες. Η ταυτόχρονη λειτουργία της πλατφόρμας σε πολύ μικρό χρονικό παράθυρο επιτείνει την πίεση, ειδικά για μικρούς παραγωγούς που στηρίζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες για τη λογιστική υποστήριξη.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια πλατφόρμας 9 – 19/7/2026 Φορέας που αιτείται Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στις αιτιάσεις του Συλλόγου, η τοπική αγροτική κοινότητα κινδυνεύει να υποστεί απώλειες εισοδήματος και διοικητική επιβάρυνση. Η κίνηση για παράταση περιμένει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που θα κρίνει και το εύρος των επιπτώσεων στην παραγωγή της περιοχής το επόμενο διάστημα.