Μνημόνιο για την ΑΣΤΕΚ: νέα φάση στην τουριστική εκπαίδευση του Αγίου Νικολάου

Υπογραφή μνημονίου μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Υπουργείου Τουρισμού την προσεχή Παρασκευή που, σύμφωνα με τον δήμαρχο, σηματοδοτεί αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ με παρεμβάσεις σε υποδομές και ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Συνεργασία Δήμου και Υπουργείου ανοίγει νέα πορεία για την ΑΣΤΕΚ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Υπουργείου Τουρισμού πρόκειται να υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Μανόλη Μενεγάκη. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως καθοριστική για την αναβάθμιση της ιστορικής σχολής ΑΣΤΕΚ, που έχει μακρά σχέση με την τουριστική εκπαίδευση στο νησί.

Στόχος του μνημονίου είναι η ενίσχυση τόσο των κτιριακών υποδομών όσο και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού της σχολής. Ο δήμαρχος τόνισε ότι η αναβάθμιση δεν περιορίζεται σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά αποτελεί μέρος ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου για την τουριστική εκπαίδευση.

«Η τουριστική εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και η ΑΣΤΕΚ μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια»,

όπως ανέφερε ο κ. Μενεγάκης, προσθέτοντας ότι στη σχετική τελετή θα παραστεί η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, γεγονός που, κατά τον δήμαρχο, επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που αποδίδει η κυβέρνηση στο εγχείρημα.

Για την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας του Λασιθίου, η πρωτοβουλία αυτή έχει πολλαπλές επιπτώσεις: αναβαθμισμένη εκπαίδευση σημαίνει καλύτερη κατάρτιση νέων στελεχών για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας και πιθανή αύξηση συνεργασιών με τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Υποδομές: βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ.

βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ. Εξοπλισμός: ανανέωση τεχνολογικού και εκπαιδευτικού υλικού.

ανανέωση τεχνολογικού και εκπαιδευτικού υλικού. Στρατηγική: ένταξη της σχολής στον σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού.

Η ΑΣΤΕΚ, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, έχει ιστορική παρουσία στην εκπαίδευση στελεχών του τουριστικού κλάδου στην Κρήτη. Η αναβάθμιση αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα κατάρτισης και την αξιοποίηση των αποφοίτων στην τοπική αγορά εργασίας, όπου η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό παραμένει υψηλή κατά την τουριστική περίοδο.

Στοιχείο Πληροφορία Φορείς Δήμος Αγίου Νικολάου — Υπουργείο Τουρισμού Παρουσία Όλγα Κεφαλογιάννη (υπουργός Τουρισμού) Χρονικός ορίζοντας Υπογραφή: την προσεχή Παρασκευή

Για κατοίκους και φορείς του νομού, σημαντικό στοιχείο θα είναι ο χρόνος υλοποίησης των έργων και το ύψος των πόρων που θα διατεθούν, πληροφορίες που αναμένονται μετά την τυπική υπογραφή του μνημονίου. Επίσης, κρίσιμο θα είναι το κατά πόσο θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα δράσεις συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις και πρακτικές άσκησης για τους σπουδαστές.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και τη σύνδεση της τοπικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς. Οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου και οι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις για να διαπιστώσουν το εύρος και την ταχύτητα της υλοποίησης.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα δράσεων, τους πόρους και το χρονοδιάγραμμα αναμένονται μετά την επίσημη υπογραφή του μνημονίου και τις σχετικές ανακοινώσεις από τον Δήμο και το Υπουργείο.