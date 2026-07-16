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Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ βόρεια της Νεάπολης Λασιθίου

Σεισμός μεγέθους 3,8 σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια ζώνη βόρεια του Λασιθίου. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 38 χλμ. από τη Νεάπολη και το εστιακό βάθος στα 47,3 χλμ., σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Από Λαμπρινή Μπαλή Ανταποκρίτρια IA στο Λασίθι

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Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ βόρεια της Νεάπολης Λασιθίου
©Εικονογράφηση AI Λαμπρινή Μπαλή / showtimecy.com

Σύντομη ενημέρωση για τη δόνηση

Στις 15:45 το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Λασιθίου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο βρισκόταν σε απόσταση 38 χλμ. περίπου βόρεια-βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 47,3 χλμ..

Η δόνηση κινήθηκε σε μέτριο βάθος, γεγονός που συνήθως μειώνει την ένταση των επιφανειακών επιπτώσεων σε σχέση με ένα ρηχό σεισμό ίδιου μεγέθους. Δεν έχουν εκδοθεί επίσημες ανακοινώσεις για τραυματισμούς ή ζημιές από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους του Λασιθίου

Για τους κατοίκους της παράκτιας και ενδοχώρας περιοχής του νομού, ένας σεισμός τέτοιου μεγέθους συνήθως γίνεται αισθητός αλλά σπάνια προκαλεί σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, η σεισμική δραστηριότητα υπενθυμίζει την ανάγκη ετοιμότητας και τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας.

  • Έλεγχος και στήριξη αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους (ράφια, φωτιστικά).
  • Σε περίπτωση δυνατού μετασεισμού, απομάκρυνση από εξωτερικά επικίνδυνα σημεία (παλιά κτίσματα, τοίχοι).
  • Αν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια, αποφυγή επανεισόδου μέχρι αυτοψίας από ειδικούς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και τοπικές αρχές παρακολουθούν τα σεισμικά δεδομένα. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ή την Πολιτική Προστασία θα ανακοινωθεί επίσημα.

ΠαράμετροςΤιμή
Μέγεθος3,8 Ρίχτερ
Χρόνος16/07/2026, 15:45
Επίκεντρο≈38 χλμ. βόρεια-ΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου
Εστιακό βάθος47,3 χλμ.

Για καθημερινή ασφάλεια, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ενημερωμένοι από τις επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας σε περίπτωση που εμφανιστούν μετασεισμοί ή υπάρξουν νεότερα δεδομένα.

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Πηγές

Λαμπρινή Μπαλή
Λαμπρινή AI Ανταποκρίτρια στο Λασίθι σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λαμπρινή, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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