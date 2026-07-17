Στην Ιεράπετρα η παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» την Κυριακή 26 Ιουλίου

Η νέα σατιρική κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου θα παρουσιαστεί στο προαύλιο του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, με γνωστούς ηθοποιούς και παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις».

Παράσταση μεγάλης αναγνωρισιμότητας στο 3ο Γυμνάσιο

Η σατιρική κωμωδία «Όχι άλλο κάρβουνο», έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, θα παρουσιαστεί στην Ιεράπετρα την Κυριακή 26 Ιουλίου. Η παράσταση έρχεται σε παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη και έχει χαρακτηριστικά που την έχουν καταστήσει συζητήσιμη για τη θερινή σεζόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παραγωγού.

Η επιλογή του χώρου για την παράσταση είναι το προαύλιο του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, γεγονός που καθιστά εύκολη την προσέλευση κατοίκων αλλά και επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή. Η παράσταση συνδυάζει στοιχεία κωμωδίας και μουσικής, παρουσιάζοντας μια σπονδυλωτή εικόνα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας μέσα από σύντομα, γρήγορα σκηνικά και χιουμοριστικές παρατηρήσεις.

Στον καστ περιλαμβάνονται ο Αντώνης Λουδάρος, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Ματθίλδη Μαγγίρα, η Σύλβια Δελικούρα, ο Κώστας Καζάκας, ο Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Η παράσταση περιγράφεται ως μια σάτιρα που σχολιάζει την ταχύτητα των εξελίξεων, την επίδραση της τεχνολογίας, την τηλεοπτική υπερπραγματικότητα και τις κοινωνικές συμπεριφορές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Μια παράσταση σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και αφοπλιστικά αληθινή. Μια γιορτή της σάτιρας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο!»

Για την τοπική κοινωνία, η άφιξη μιας παραγωγής με αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και ευρεία θεατρική απήχηση σηματοδοτεί επιπλέον πολιτιστική δραστηριότητα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Η παράσταση μπορεί να ενισχύσει την εγχώρια πολιτιστική προσφορά της πόλης, να προσελκύσει κάποιους επισκέπτες και να δώσει δυνατότητα σε κατοίκους όλων των ηλικιών να παρακολουθήσουν σύγχρονη σκηνική κωμωδία χωρίς να μετακινηθούν εκτός νομού.

Ημέρα και ώρα: Κυριακή 26 Ιουλίου (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση).

(όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση). Χώρος: 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας .

. Παραγωγή: εταιρεία «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη.

Αν και η ανακοίνωση δεν αναφέρει λεπτομέρειες για εισιτήρια ή ώρα έναρξης, οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθυνθούν στα τοπικά σημεία ενημέρωσης ή στις πλατφόρμες της παραγωγής για επιπλέον πληροφορίες. Η διεξαγωγή παράστασης σε σχολική αυλή συνήθως συνεπάγεται περιορισμούς στην προσβασιμότητα και στην υποδομή· γι' αυτό κρίνεται χρήσιμο οι θεατές να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τρόπους προσέλευσης και καθήκοντα ασφαλείας.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος Όχι άλλο κάρβουνο Ημερομηνία Κυριακή 26 Ιουλίου Χώρος 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας Παραγωγή Μέθεξις (Χρήστος Τριπόδης)

Η τοπική σεζόν φιλοξενεί πληθώρα πολιτιστικών δράσεων και η παρουσία μιας τέτοιας παράστασης ενισχύει την προσφορά στον δημόσιο χώρο. Οι πολίτες πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για την ακριβή ώρα έναρξης και τυχόν μέτρα που θα ισχύουν κατά την εκδήλωση.