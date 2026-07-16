Σεισμός 3,8 Ρίχτερ με επίκεντρο βόρεια της Νεάπολης — χωρίς αναφορές για ζημιές

Σεισμική δόνηση 3,8R καταγράφηκε στις 15:45 της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δίνει εστιακό βάθος 12,5 χλμ. Εκτεταμένες ζημιές δεν έχουν αναφερθεί, ωστόσο πολλοί κάτοικοι αισθάνθηκαν τον σεισμό και υπήρξε αναστάτωση.

Σύντομη ενημέρωση για το συμβάν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 15:45, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου. Σύμφωνα με την πρώτη αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα, καθιστώντας τον σεισμό σχετικά επιφανειακό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές στις παράκτιες ή ενδοχώρα περιοχές του νομού. Πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες ωστόσο ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν έντονη αναστάτωση από τη δόνηση.

Μέγεθος: 3,8 R

Ώρα καταγραφής: 15:45

Επίκεντρο: 40 χλμ βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου

Εστιακό βάθος: 12,5 χλμ

Αποτέλεσμα: προς το παρόν, χωρίς αναφορές ζημιών

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές οδηγίες

Παρότι το μέγεθος της δόνησης θεωρείται μικρό έως μέτριο, το σχετικά επιφανειακό εστιακό βάθος μπορεί να έκανε την κίνηση πιο αισθητή από ό,τι θα συμβεί σε μεγαλύτερα βάθη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κάτοικοι συνήθως βιώνουν αναστάτωση και στιγμιαία μετακινήσεις αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους.

Συστάσεις για τους πολίτες του Λασιθίου:

Ελέγξτε για μικρές υλικές φθορές στο σπίτι (ραγίσματα σε τοίχους, πτώσεις αντικειμένων) και αναφέρετε τυχόν προβλήματα στους οικείους φορείς.

Αποφύγετε τη συγκέντρωση σε επικίνδυνα σημεία κοντά σε γκρεμούς ή παλιά κτίσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχική εκτίμηση.

Παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και της Πολιτικής Προστασίας για ενδεχόμενες αναθεωρήσεις ή μετασεισμική δραστηριότητα.

Τεχνικά δεδομένα

Παράμετρος Τιμή Μέγεθος 3,8 R Χρόνος 15:45 (16/07) Επίκεντρο ~40 χλμ βορειοανατολικά Νεάπολης Λασιθίου Εστιακό βάθος 12,5 χλμ (αυτόματη λύση)

Η αυτόματη λύση των σεισμολογικών κέντρων μπορεί να αναθεωρηθεί μετά την πλήρη επεξεργασία των δεδομένων και τυχόν προσθήκη τοπικών μετρήσεων. Ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές, παραλλαγές στη θέση του υπολογιζόμενου επίκεντρου και στο βάθος είναι συχνές κατά τα πρώτα λεπτά μετά την καταγραφή.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η πιο άμεση επίπτωση είναι η ψυχολογική αναστάτωση και ο ενδεχόμενος πρόσθετος έλεγχος παλαιότερων κτιρίων και υποδομών. Οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την καταγραφή τυχόν βλαβών και την ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη.

Παρακολουθείτε τις ενημερώσεις από τα αρμόδια σεισμολογικά κέντρα και τις τοπικές αρχές για τυχόν μετασεισμούς ή αναθεωρήσεις των αρχικών στοιχείων.