Συνελήφθη 31χρονος στον Άγιο Νικόλαο για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν έναν 31χρονο σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Κατασχέθηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης, 91 γραμμάρια ακατέργαστης ουσίας και ζυγαριά ακριβείας. Την προανάκριση διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στον Άγιο Νικόλαο

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 31χρονου, στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή.

Η επέμβαση έγινε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του και στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ποσότητες σχετιζόμενες με καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης.

Είδος Ποσότητα Δενδρύλλια κάνναβης (σε γλάστρες) 6 Ακατέργαστη κάνναβη 91 γρ. Ζυγαριά Ζυγαριά ακριβείας

Την προανάκριση για το περιστατικό αναλαμβάνει το ίδιο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Η σύλληψη εντάσσεται σε ευρύτερες δράσεις κατά της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών στη Λασιθιώτικη ενδοχώρα.

Κατασχέθηκαν τόσο φυτά που καλλιεργούνταν σε γλάστρες όσο και ακατέργαστη ποσότητα για πιθανή χρήση ή διάθεση.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε στοιχεία που θα καθορίσουν ενδεχόμενες περαιτέρω κατηγορίες ή συνδέσεις με άλλες υποθέσεις.

Για τους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου το περιστατικό υπενθυμίζει την συνεχιζόμενη παρουσία αστυνομικών παρεμβάσεων σε θέματα ναρκωτικών και τη σημασία της εγρήγορσης της τοπικής κοινωνίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ενημερώνουν έγκαιρα τις υπηρεσίες για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη ή στην εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης.

Η υπόθεση θα εξελιχθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προανάκρισης, ενώ δεν έχουν γνωστοποιηθεί περαιτέρω στοιχεία σχετικά με πιθανές συλλήψεις συνεργών ή άλλες κατασχέσεις που να σχετίζονται με την ίδια έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν από την ΕΛ.ΑΣ. καθώς προχωρά η διαδικασία.