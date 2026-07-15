Έφυγε ο πρώην νομάρχης Λασιθίου και φαρμακοποιός Μανώλης Παπαχατζάκης

Ο Μανώλης Παπαχατζάκης, πρώην νομάρχης Λασιθίου και ενεργό στέλεχος του φαρμακευτικού κλάδου, πέθανε, αφήνοντας πίσω του συνδικαλιστικό και πολιτικό έργο που σημάδεψε την αυτοδιοίκηση της Κρήτης.

Απώλεια για την αυτοδιοίκηση και τη φαρμακευτική κοινότητα

Πέθανε ο Μανώλης Παπαχατζάκης, φαρμακοποιός που υπηρέτησε επί σειρά ετών την τοπική αυτοδιοίκηση και τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κλάδου στην Κρήτη. Ο εκλιπών διετέλεσε νομάρχης Λασιθίου από το 1990 έως το 1993 και είχε ενεργή παρουσία στην πολιτική ζωή της περιοχής ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη σε τοπικούς φορείς και πολιτικούς κύκλους. Ο εκλιπών είχε επίσης ασχοληθεί με υποψηφιότητες σε επίπεδο δήμου και περιφερειακής εκπροσώπησης, ενώ η δράση του στον φαρμακευτικό χώρο υπήρξε σημειακή για την Ανατολική Κρήτη.

«Η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μανώλη Παπαχατζάκη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την επιστημονική του πορεία ως φαρμακοποιός, τον συνδικαλισμό και την τοπική κοινωνία.»

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η κομματική τοπική οργάνωση επισημαίνεται το ήθος, η συνέπεια και η διαδρομή του στον συνδικαλισμό, καθώς και οι θέσεις ευθύνης που κατείχε στον χώρο των φαρμακοποιών.

Το δημόσιο έργο και η συνδικαλιστική δράση

Ο Μανώλης Παπαχατζάκης υπηρέτησε τον φαρμακευτικό κλάδο σε θέσεις ευθύνης και συνέβαλε στη συγκρότηση δομών συνεργασίας στην Ανατολική Κρήτη. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι διετέλεσε:

Νομάρχης Λασιθίου (1990–1993)

(1990–1993) Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου-Λασιθίου

Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΦΑΚ (Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ανατολικής Κρήτης)

Η εν λόγω διαδρομή σηματοδοτεί μακρά παρουσία σε οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα, με επιρροή τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον επαγγελματικό χώρο των φαρμακοποιών.

Θέση Περίοδος / Σχόλια Νομάρχης Λασιθίου 1990–1993 Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Προηγούμενη θητεία σε τοπικό επίπεδο Πρόεδρος & ιδρυτικό μέλος ΣΥΦΑΚ Συνδικαλιστική δράση στην Ανατολική Κρήτη

Η τοπική κοινωνία και οι συνάδελφοι στον κλάδο αναμένεται να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους τις επόμενες ώρες μέσω ανακοινώσεων και δημόσιων δηλώσεων. Η απώλεια του δημιουργεί κενό στη συλλογική εμπειρία της τοπικής πολιτικής και του φαρμακευτικού συνδικαλισμού.

Για τους κατοίκους του Λασιθίου και της ευρύτερης περιοχής, η διαδρομή του Παπαχατζάκη αποτελεί μέρος της πρόσφατης τοπικής ιστορίας της αυτοδιοίκησης. Η ανάδειξη θεμάτων δημόσιας υγείας, φαρμακευτικής πληροφόρησης και οργάνωσης υπηρεσιών στον τόπο συνδέονται με δράσεις που υπηρέτησε επί μακρόν.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις τελετές και τις δημόσιες ανακοινώσεις αναμένονται από τους οικείους και τους φορείς που συνεργάστηκε.