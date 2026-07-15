Ιεράπετρα: 42 μετανάστες διανυκτέρευσαν σε κιόσκια του προβλήτα — προσωρινή διαχείριση από Λιμεναρχείο

Σε κιόσκια του παραλιακού προβλήτα διανυκτέρευσαν 42 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας. Ο δήμος απέφυγε τη μεταφορά στο παλιό σχολείο Καλογέρων λόγω ακαταλληλότητας, ενώ το Λιμεναρχείο ολοκληρώνει την ταυτοποίηση και την προανακριτική διαδικασία.

Πρόσκαιρη φιλοξενία στον προβλήτα και επόμενα βήματα

Στον προβλήτα της Ιεράπετρας πέρασαν τη νύχτα 42 μετανάστες που εντοπίστηκαν το πρωί της 14ης Ιουλίου νότια της πόλης. Οι έλεγχοι και η πρώτη διαχείριση της κατάστασης έγιναν υπό την εποπτεία του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, ενώ η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει για προσωρινή φιλοξενία το παλαιό κτίριο του δημοτικού σχολείου Καλογέρων.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το σχολείο έχει κριθεί ακατάλληλο από τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, γι' αυτό οι μετανάστες τοποθετήθηκαν προσωρινά σε ένα από τα κιόσκια της παραλιακής πλατείας, σε κοντινή απόσταση από το Λιμεναρχείο. Για λόγους ασφαλείας στήθηκε πρόχειρη περίφραξη και τη φύλαξη ανέλαβαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

«Το κτίριο έχει κριθεί ακατάλληλο για φιλοξενία έπειτα από έλεγχο των υγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.»

Στόχος των αρχών είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης και προανάκρισης από το Λιμεναρχείο εντός της ημέρας, ώστε οι 42 να μεταφερθούν αρχικά στο Ηράκλειο και στη συνέχεια σε δομές της ηπειρωτικής χώρας.

Αριθμός ατόμων: 42

42 Χρονολογία συμβάντος: 14/7/26

14/7/26 Προσωρινός χώρος: κιόσκια στον προβλήτα της Ιεράπετρας

Η επιλογή των κιόσκων ως προσωρινό καταφύγιο αναδεικνύει την έλλειψη καταλλήλων τοπικών υποδομών για άμεση φιλοξενία και τη δυσκολία των δημοτικών αρχών να διαχειριστούν τέτοιες αφίξεις χωρίς την υποστήριξη των υγειονομικών και αστυνομικών αρχών. Η δημοτική πλευρά, όπως ανακοινώθηκε, δεν διέθετε άλλον χώρο κατάλληλο για άμεση φιλοξενία, γεγονός που οδήγησε στη λύση του προβλήτα για την πρώτη νύχτα.

Στοιχείο Πληροφορία Εντοπισμός Νότια της Ιεράπετρας, πρωί 14/7/26 Προσωρινός χώρος Κιόσκια στον προβλήτα (παραλιακή πλατεία) Επόμενο στάδιο Ταυτοποίηση και μεταφορά στο Ηράκλειο

Για τους κατοίκους της Ιεράπετρας η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για οργανωμένο σχέδιο έκτακτης φιλοξενίας σε συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και λιμενικών αρχών, ώστε να αποφεύγονται πρόχειρες λύσεις σε δημόσιους χώρους. Παράλληλα εγείρονται ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και δημόσιας τάξης που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Λιμεναρχείο ολοκληρώνει τις διαδικασίες και οι μετακινήσεις προς το Ηράκλειο αναμένονται εντός της ημέρας, οπότε και θα διευκρινιστούν τα επόμενα βήματα για τη στέγαση των μεταναστών σε δομές εκτός Κρήτης.