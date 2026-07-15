Ιεράπετρα: 42 μετανάστες κοιμήθηκαν στην παραλιακή πλατεία μετά από απόρριψη του χώρου φιλοξενίας

Μετά τη διάσωση και τη μεταφορά τους στην Ιεράπετρα, 42 μετανάστες πέρασαν τη νύχτα της 14ης Ιουλίου σε υπνόσακους στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας, καθώς το παλιό Δημοτικό Σχολείο Καλογέρων κρίθηκε ακατάλληλο από τις υγειονομικές αρχές. Η επιλογή του σημείου προκάλεσε αντιδράσεις σε κατοίκους και καταστηματάρχες.

Έκτακτη διανυκτέρευση στο κέντρο της πόλης

Τη νύχτα της 14ης Ιουλίου 42 διασωθέντες μετανάστες πέρασαν τη νύχτα σε υπνόσακους στα ανοικτά κιόσκια της παραλιακής πλατείας Ιεράπετρας, κοντά στην αποβάθρα και σε περιοχή με καταστήματα εστίασης και παιχνίδι παιδιών. Η προσωρινή αυτή λύση προέκυψε αφού οι υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας Κρήτης έκριναν ακατάλληλο το παλιό Δημοτικό Σχολείο Καλογέρων ως χώρο φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι μετανάστες είχαν διασωθεί το απόγευμα της Δευτέρας και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, αναζητώντας προσωρινή στέγη. Το παλιό σχολείο των Καλογέρων ήταν αρχικά επιλεγμένο, όμως μετά από αυτοψία εκδόθηκε έγγραφο που απαγόρευε τη φιλοξενία εκεί λόγω ανεπαρκών και ακατάλληλων χώρων.

«Υποχρεωθήκαμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας εξαιτίας κάποιων λανθασμένων ενεργειών υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι μας ανάγκασαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» — δήλωσε ο δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Μανόλης Φραγγούλης.

Ο δήμαρχος εξήγησε ακόμη ότι η επιλογή του χώρου έγινε από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και ότι ο Δήμος έχει περιορισμένες δυνατότητες φιλοξενίας. Νωρίτερα, λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών, είχε χρησιμοποιηθεί ως προσωρινός χώρος η παλαιά έδρα της ΕΑΣΙ, αλλά ο ιδιοκτήτης απαίτησε την επιστροφή του χώρου, με αποτέλεσμα οι αρχές να μεταφέρουν άλλες ομάδες στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Μύθων, όπου υπήρξαν παράπονα από κατοίκους και δυσκολίες στη σίτιση και την εξυπηρέτηση.

Η επιλογή της παραλιακής πλατείας ως σημείο προσωρινής διαμονής προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, που επισημαίνουν την εγγύτητα σε χώρους αναψυχής, το εμπόριο και το τουριστικό πέρασμα. Τα ερωτήματα εστιάζουν σε δύο βασικά σημεία: την επάρκεια των τοπικών υποδομών φιλοξενίας και τη συνεννόηση μεταξύ λιμενικών αρχών, Δήμου και Περιφέρειας.

42 διασωθέντες διανυκτέρευαν στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας.

διασωθέντες διανυκτέρευαν στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας. Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Καλογέρων κρίθηκε ακατάλληλο από υγειονομική αυτοψία.

από υγειονομική αυτοψία. Ο Δήμος αναφέρει περιορισμένους διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας και οργανωτικές δυσκολίες.

Χώρος Κατάσταση Παραλιακή πλατεία (κιόσκια) Προσωρινή λύση, διανυκτέρευση 42 ατόμων Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καλογέρων Κρίθηκε ακατάλληλο από Περιφέρεια Παλιά γραφεία ΕΑΣΙ Χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά — επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Μύθων Χρησιμοποιήθηκε πριν — υπήρξαν παράπονα και δυσκολίες

Η κατάσταση αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένη παρέμβαση σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου προκειμένου να εξευρεθούν κατάλληλοι και ασφαλείς χώροι φιλοξενίας, αλλά και για σαφείς πρωτόκολλους διαχείρισης έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Το ζήτημα αγγίζει τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα των διασωθέντων όσο και τον δημόσιο χαρακτήρα κοινόχρηστων χώρων και την τοπική οικονομία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν προσωρινή εναλλακτική λύση για τη μεταφορά των διασωθέντων σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Εν τω μεταξύ, κάτοικοι και επαγγελματίες περιμένουν ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες και τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία του παραλιακού μετώπου της Ιεράπετρας.