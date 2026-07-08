Σοκ στην Κουλούρα: Έρευνες και δίωξη στην υπόθεση του φόνου στη Βέροια

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 62χρονος τραυματίστηκε σε επεισόδιο στην Κουλούρα. Ο 47χρονος ύποπτος παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Νέα στοιχεία και νομική διαδικασία

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στην Κουλούρα της Ημαθίας, όπου χθες το απόγευμα μία συμπλοκή οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και στον ελαφρό τραυματισμό ενός άλλου. Ο 47χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή, έχει μπει υπό κράτηση και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, η απολογία του έχει οριστεί για την ερχόμενη Παρασκευή.

Από την πρώτη ενημέρωση προκύπτει ότι το επεισόδιο ξέσπασε μετά από καβγά που είχε ο 47χρονος με τον 62χρονο και ότι πιθανή αιτία του διαπληκτισμού ερευνάται να είναι κτηματικές διαφορές ανάμεσα στους δύο. Στη φασαρία, σύμφωνα με την Αστυνομία, παρενέβη ο 32χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πλήγμα στην περιοχή του θώρακα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν άμεσα τον 47χρονο και από το χώρο της συμπλοκής, καθώς και από κοντινό σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο στην Κουλούρα.

Ο νεκρός είναι 32 ετών, ο τραυματίας 62 ετών, ο συλληφθείς 47 ετών.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα περιλαμβάνουν δύο μαχαίρια.

«Συνελήφθη, χθες σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας ημεδαπός για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί οπλών», αναφέρει η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η προανάκριση έχει ανατεθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, το οποίο ερευνά τα αίτια και την αλληλουχία των γεγονότων, ενώ παράλληλα διερευνάται και το υπόβαθρο τυχόν οικογενειακών ή οικονομικών διαφορών που οδήγησαν στον καβγά. Οι κατοίκοι της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία τις δικαστικές κινήσεις καθώς η υπόθεση έχει ήδη σύρει το τοπικό κοινωνικό δίκτυο σε έντονη αναστάτωση.

Ηλικία Κατάσταση 32 Θανατηφόρος τραυματισμός 62 Ελαφρά τραυματισμένος, εξήλθε από νοσοκομείο 47 Συνελήφθη, υπό κράτηση, δικάζεται για βαριές κατηγορίες

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει περαιτέρω νομική διάσταση μετά την απολογία του 47χρονου ενώπιον της ανακρίτριας Βέροιας την ερχόμενη Παρασκευή. Το δικαστικό αποτέλεσμα και οι περαιτέρω ενέργειες των αρχών θα καθορίσουν και τον τρόπο με τον οποίο η τοπική κοινότητα θα διαχειριστεί την κοινωνική κρίση που προκάλεσε το περιστατικό.