Σωκράτης Φάμελλος παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ — ανοίγει κύκλος εσωτερικών ανακατατάξεων

Η παραίτηση Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει την οξυμένη εσωκομματική αντιπαράθεση και σηματοδοτεί την έναρξη διαδικασιών για εκλογή νέου αρχηγού και αλλαγή ισορροπιών στην Κεντρική Επιτροπή.

Ραγδαίες εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν από το πρωί. Η κίνηση έρχεται σε περίοδο έντονης εσωτερικής πίεσης, με αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών και σχηματισμό νέων συμμαχιών εντός του κόμματος.

Σύμφωνα με το μήνυμα που απηύθυνε ο ίδιος, η παραίτηση έχει «ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα» και αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ενότητας του προοδευτικού χώρου. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη Βουλή και ότι παραμένει μέλος του κόμματος:

«Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Η απόφαση του Φάμελλου δεν ήρθε αποσπασματικά: όπως αναφέρεται, η έντονη αμφισβήτηση που δέχθηκε προήλθε εν μέρει από τη στάση του Παύλου Πολάκη και εν μέρει από μια νέα, ετερόκλητη συμμαχία με τη συμμετοχή των Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου. Η συγκρότηση αυτών των αντιπαραθέσεων καθιστούσε ορατό τον κίνδυνο αλλαγής συσχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή.

Το πολιτικό στίγμα της θητείας του Φάμελλου, όπως το περιγράφει ο ίδιος, βασίστηκε σε δύο άξονες: την εσωκομματική ανασυγκρότηση για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ «σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα» και την προσπάθεια συγκρότησης ενωτικού προοδευτικού σχήματος εν όψει μελλοντικών βουλευτικών εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος επισημαίνει την προσπάθεια εξυγίανσης οικονομικών και λειτουργικών θεμάτων του κόμματος και συνδεδεμένων φορέων.

Η παραίτηση ανοίγει τώρα τη διαδικασία για την εκλογή νέου αρχηγού και αναμένεται να πυροδοτήσει ανακατατάξεις σε όργανα και συσχετισμούς. Στο εγγύς μέλλον, η Κεντρική Επιτροπή και τα κομματικά όργανα θα κληθούν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ηγεσία, τη στρατηγική και τις συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο.

Κεντρικά σημεία που αναδεικνύει η εξέλιξη:

Εσωκομματική πίεση: Η παραίτηση αποτυπώνει την ένταση μεταξύ διαφορετικών τάσεων και προσωπικοτήτων εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Η παραίτηση αποτυπώνει την ένταση μεταξύ διαφορετικών τάσεων και προσωπικοτήτων εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικό μήνυμα ενότητας: Ο Φάμελλος επικαλείται την ανάγκη ενότητας για την ήττα της Δεξιάς και την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών.

Ο Φάμελλος επικαλείται την ανάγκη ενότητας για την ήττα της Δεξιάς και την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Συνεπακόλουθα: Αναμένονται διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού και πιθανές αλλαγές στη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής.

Παραθέτουμε μία συνοπτική απεικόνιση των βασικών προσώπων και της αναφερόμενης επιρροής τους σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί:

Πρόσωπο Ρόλος / Σχόλια Σωκράτης Φάμελλος Ανακοίνωσε παραίτηση από την προεδρία· δηλώνει ότι παραμένει στη Βουλή και στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Παύλος Πολάκης Αναφέρεται ως παράγων που άσκησε πίεση και αμφισβήτησε τη θέση του Φάμελλου. Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου Σημειώνεται η συμμετοχή τους σε νέα ετερόκλητη συμμαχία που συνέβαλε στην αλλαγή συσχετισμών.

Η επόμενη φάση για τον ΣΥΡΙΖΑ θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν η παραίτηση θα λειτουργήσει καταλυτικά για την εσωκομματική ανανέωση ή θα εντείνει περαιτέρω τις διαιρέσεις. Η διαδικασία αντικατάστασης του προέδρου και οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής θα καθορίσουν το βήμα του κόμματος προς τις επόμενες εκλογικές και πολιτικές αναμετρήσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, η εξέλιξη παρακολουθείται στενά, καθώς οποιαδήποτε αναδιάταξη στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει την προοπτική να επηρεάσει ευρύτερα πολιτικά ισοζύγια και συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο.