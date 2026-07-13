Σοβαρό επεισόδιο σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας: 25χρονη Γερμανίδα νοσηλεύεται μετά από επίθεση

Σε εξέλιξη προανάκριση για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, όπου 25χρονη τουρίστρια διακομίσθηκε στο Βενιζέλειο και παραμένει νοσηλευόμενη.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της περιοχής της Αμμουδάρας στον δήμο Ηρακλείου, όπου μια 25χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλήση στην Αστυνομία οδήγησε τους αστυνομικούς σε σουίτα του ξενοδοχείου, όπου βρήκαν την 25χρονη σε κρίσιμη κατάσταση. Κοντά της βρισκόταν και ένας 19χρονος, επίσης αλλοδαπός, με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο. Στο χώρο εντοπίστηκε και ένας 27χρονος Γερμανός, πρώην σύντροφος της 25χρονης, ο οποίος, όπως αναφέρεται, είχε ταξιδέψει εσπευσμένα στην Κρήτη για να τη βρει.

Η γυναίκα φέρεται να είχε χωρίσει τον 27χρονο τον Φεβρουάριο, μετά σχέση περίπου έξι ετών.

Ο 27χρονος είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για προπόνηση kickboxing, ενώ η 25χρονη βρισκόταν με νέο σύντροφο 19 ετών.

Κατά τα αναφερόμενα, ο πρώην εντόπισε τη σουίτα μέσω παραγγελίας φαγητού που είχε γίνει ηλεκτρονικά και εισέβαλε στον χώρο.

Όπως περιγράφεται, ο 27χρονος μπήκε στην περιοχή της πισίνας και κατάφερε να βρει τη σουίτα — ο 19χρονος προσπάθησε να τον απωθήσει αλλά «έπεσε» νοκ άουτ, σύμφωνα με μαρτυρίες. Αργότερα, όταν συνήλθε, άκουσε την 25χρονη να φωνάζει και την είδε να χτυπιέται από τον πρώην της.

Επιπτώσεις και διαδικασία προανάκρισης

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Η παρουσία ξένων τουριστών και η χρήση κοινών ηλεκτρονικών λογαριασμών που φέρεται να οδήγησαν στην παρακολούθηση κινήσεων θέτουν ερωτήματα για την προσωπική ασφάλεια και την προστασία δεδομένων σε περιβάλλον διακοπών.

Σημείο Πληροφορία Θύμα 25χρονη Γερμανίδα, νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Άλλοι εμπλεκόμενοι 19χρονος σύντροφος (τραυματίας), 27χρονος πρώην (αναζητήσεις/προανακριτική διερεύνηση) Τοποθεσία Σουίτα 604, ξενοδοχείο Αμμουδάρας

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για το περιστατικό και για τυχόν ποινικές ευθύνες. Για τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, παραμένει κρίσιμη η ενημέρωση και η συνεργασία με την Αστυνομία για την ασφάλεια των τουριστικών εγκαταστάσεων και την πρόληψη παρόμοιων επεισοδίων.

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Περαιτέρω πληροφορίες θα γίνουν γνωστές καθώς προχωρά η έρευνα και θα δημοσιοποιηθούν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. και τις υγειονομικές υπηρεσίες.