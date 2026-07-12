Τροχαίο σοκ στη Χερσόνησο: τζιπ κατέστρεψε σταθμευμένα οχήματα, οδηγός συνελήφθη

Τζιπ εξετράπη της πορείας του στο ύψος του Belvedere, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ και ανετράπη. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες αλλοδαπός υπό την επίδραση αλκοόλ, συνελήφθη. Συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά.

Σοβαρό τροχαίο στην πορεία Μάλια–Χερσόνησος

Σοκαριστικές εικόνες προέκυψαν σήμερα το πρωί στη Χερσόνησο του Ηρακλείου, όταν ένα μαύρο τζιπ έχασε τον έλεγχο στο ύψος του ξενοδοχείου Belvedere, εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και συγκρούστηκε με σειρά σταθμευμένων οχημάτων, προτού ανατραπεί και ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης μετέτρεψε αρκετά παρκαρισμένα ΙΧ σε άμορφες μάζες λαμαρίνας, ενώ από την ακολουθία των κτυπημάτων το τζιπ συνέχισε και έπληξε ακόμη οχήματα σε παρακείμενη μάντρα. Στο σημείο επικράτησε έντονη αναστάτωση με διερχόμενους και περαστικούς να σπεύδουν για βοήθεια.

«Εάν ερχόταν κάποιο άλλο όχημα με κατεύθυνση προς Μάλια εκείνη την ώρα θα είχαμε θρηνήσει θύματα»

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο οδηγός είναι αλλοδαπός και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για κατάσταση μέθης, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι επίσημοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα περισότερα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για περίθαλψη. Δεν υπάρχουν προς το παρόν επιβεβαιωμένες αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς τρίτων διερχομένων.

Τοπικές συνέπειες και προειδοποιήσεις

Το συμβάν σημειώθηκε σε πολυσύχναστο τμήμα που εξυπηρετεί τουριστικές περιοχές και συνδέει τα Μάλια με την Χερσόνησο. Η πρόσκρουση σε σταθμευμένα ΙΧ δημιουργεί επιπλέον επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες οχημάτων και επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Συνελήφθη ο οδηγός (αλλοδαπός), σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να ήταν υπό την επίδραση αλκοόλ.

ο οδηγός (αλλοδαπός), σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να ήταν υπό την επίδραση αλκοόλ. Τουλάχιστον ένας συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ.

συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ. Πολλαπλά σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Χερσόνησος, ύψος Belvedere (κατεύθυνση Μάλια → Χερσόνησος) Φορείς επέμβασης Αστυνομία, ΕΚΑΒ Τραυματίες Σύμφωνα με αναφορές ένας ελαφρά τραυματίας (συνεπιβάτης)

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος. Η αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών από το χώρο έχει ήδη γίνει αντικείμενο δημοσιότητας σε τοπικά μέσα, ενώ οι αστυνομικοί θα διερευνήσουν και την πιθανή εμπλοκή αλκοόλ ή άλλων παραγόντων στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων τήρησης του ΚΟΚ σε τουριστικές ζώνες υψηλής κίνησης και την προσοχή στην στάθμευση σε σημεία που περιορίζουν την ορατότητα και την ασφάλεια. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τις ταχύτητες και να αποφεύγουν την οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ.

Νεότερα στοιχεία αναμένονται από την αστυνομία καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προανάκρισης και οι τοξικολογικοί έλεγχοι.