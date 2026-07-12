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Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά: νεαρός αναβάτης εκσφενδονίστηκε μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο Μοίρες–Άγιοι Δέκα. Από τη σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά: νεαρός αναβάτης εκσφενδονίστηκε μετά από σύγκρουση με ΙΧ
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο κοντά σε νυχτερινό κέντρο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου στον δρόμο που συνδέει τις Μοίρες με τους Αγίους Δέκα, στη Μεσαρά του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 18:00 μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με μεγάλο σθένος με επιβατικό αυτοκίνητο στο ύψος γνωστού νυχτερινού κέντρου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο νεαρός αναβάτης του δικύκλου εκσφενδονίστηκε στην άσφαλτο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο του νομού για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Οι τοπικές αρχές, επιφορτισμένες με την έρευνα του συμβάντος, προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή μαρτυριών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης. Η Τροχαία διερευνά κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η σύγκρουση και αν υπήρξαν παραβάσεις της κινητικής συμπεριφοράς.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα το πρωί είχε καταγραφεί άλλο τροχαίο στην περιοχή του Πετροκεφαλίου (Δήμος Φαιστού), όπου όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού· ο οδηγός χρειάστηκε απεγκλωβισμό από πυροσβέστες και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

  • Τοποθεσία: Δρόμος Μοίρες – Αγίοι Δέκα, Μεσαρά, Ηρακλείου
  • Χρόνος: Απόγευμα Σαββάτου, λίγο πριν τις 18:00
  • Εμπλεκόμενα οχήματα: Μοτοσικλέτα και ΙΧ επιβατικό
  • Δράσεις έκτακτης ανάγκης: Παρουσία ΕΚΑΒ, εισαγωγή τραυματία σε νοσοκομείο

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής η διπλή καταγραφή ατυχημάτων την ίδια ημέρα υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής στους επαρχιακούς δρόμους της Μεσαράς, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όπου η κίνηση γύρω από νυχτερινά κέντρα μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία.

Στοιχείο Περιγραφή
Ημερομηνία 11/07/2026
Ώρα Λίγο πριν τις 18:00
Εμπλεκόμενα Μηχανή, αυτοκίνητο
Αποτέλεσμα Τραυματισμός αναβάτη, μεταφορά με ΕΚΑΒ

Οι ενέργειες που έχουν προτεραιότητα τις επόμενες ώρες περιλαμβάνουν την πλήρη διερεύνηση των αιτίων από την Τροχαία, την καταγραφή ενδεχόμενων μαρτύρων και την αξιολόγηση των σημείων όπου σημειώθηκαν τα ατυχήματα, ώστε να προταθούν μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Η ενημέρωση θα συμπληρωθεί μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές ή νεότερα για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιφιγένεια, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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