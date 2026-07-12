Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά: νεαρός αναβάτης εκσφενδονίστηκε μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο Μοίρες–Άγιοι Δέκα. Από τη σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο κοντά σε νυχτερινό κέντρο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου στον δρόμο που συνδέει τις Μοίρες με τους Αγίους Δέκα, στη Μεσαρά του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 18:00 μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με μεγάλο σθένος με επιβατικό αυτοκίνητο στο ύψος γνωστού νυχτερινού κέντρου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο νεαρός αναβάτης του δικύκλου εκσφενδονίστηκε στην άσφαλτο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο του νομού για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Οι τοπικές αρχές, επιφορτισμένες με την έρευνα του συμβάντος, προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή μαρτυριών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης. Η Τροχαία διερευνά κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η σύγκρουση και αν υπήρξαν παραβάσεις της κινητικής συμπεριφοράς.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα το πρωί είχε καταγραφεί άλλο τροχαίο στην περιοχή του Πετροκεφαλίου (Δήμος Φαιστού), όπου όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού· ο οδηγός χρειάστηκε απεγκλωβισμό από πυροσβέστες και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Τοποθεσία: Δρόμος Μοίρες – Αγίοι Δέκα, Μεσαρά, Ηρακλείου

Δρόμος Μοίρες – Αγίοι Δέκα, Μεσαρά, Ηρακλείου Χρόνος: Απόγευμα Σαββάτου, λίγο πριν τις 18:00

Απόγευμα Σαββάτου, λίγο πριν τις 18:00 Εμπλεκόμενα οχήματα: Μοτοσικλέτα και ΙΧ επιβατικό

Μοτοσικλέτα και ΙΧ επιβατικό Δράσεις έκτακτης ανάγκης: Παρουσία ΕΚΑΒ, εισαγωγή τραυματία σε νοσοκομείο

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής η διπλή καταγραφή ατυχημάτων την ίδια ημέρα υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής στους επαρχιακούς δρόμους της Μεσαράς, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όπου η κίνηση γύρω από νυχτερινά κέντρα μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 11/07/2026 Ώρα Λίγο πριν τις 18:00 Εμπλεκόμενα Μηχανή, αυτοκίνητο Αποτέλεσμα Τραυματισμός αναβάτη, μεταφορά με ΕΚΑΒ

Οι ενέργειες που έχουν προτεραιότητα τις επόμενες ώρες περιλαμβάνουν την πλήρη διερεύνηση των αιτίων από την Τροχαία, την καταγραφή ενδεχόμενων μαρτύρων και την αξιολόγηση των σημείων όπου σημειώθηκαν τα ατυχήματα, ώστε να προταθούν μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Η ενημέρωση θα συμπληρωθεί μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές ή νεότερα για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.