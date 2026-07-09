Στα χέρια της Αστυνομίας 28χρονος στα Χανιά μετά από δύο καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας

Μία 25χρονη κατήγγειλε ότι υπέστη βία από τον σύζυγό της σε δύο περιστατικά εντός τριημέρου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 28χρονου και την έναρξη δικαστικής διαδικασίας.

Σύλληψη μετά από δύο καταγγελίες σε τρεις ημέρες

Στα Χανιά συνελήφθη ένας 28χρονος μετά από καταγγελία της 25χρονης συζύγου του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όπως ενημέρωσε η Αστυνομία. Η γυναίκα ανέφερε ότι υπέστη σωματικές βλάβες, μεταξύ των οποίων μώλωπες και αμυχές, και ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα περιστατικά εκδηλώθηκαν σε διάστημα τριών ημερών: το πρώτο στις 6 Ιουλίου και το δεύτερο στις 8 Ιουλίου. Μετά τη δεύτερη καταγγελία η 25χρονη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα όπου και αναφέρθηκε το συμβάν, οδηγώντας στη σύλληψη του άνδρα. Η υπόθεση πρόκειται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Τι αναφέρουν οι αρχές και ποιες οι επόμενες ενέργειες

Οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Δεν έχουν ανακοινωθεί πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο κράτησης ή συγκεκριμένες νομικές ενέργειες πέραν της αναμενόμενης προώθησης της υπόθεσης στη δικαιοσύνη.

Ηλικίες εμπλεκομένων: 28 (κατηγορούμενος), 25 (παθούσα).

28 (κατηγορούμενος), 25 (παθούσα). Χρονικό διάστημα περιστατικών: 6 και 8 Ιουλίου.

6 και 8 Ιουλίου. Κατηγορίες: ενδοοικογενειακή βία με σωματικές βλάβες, παρουσία παιδιών στα περιστατικά.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Τέτοιου είδους περιστατικά εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια παιδιών και γειτονιάς. Οι πολίτες που έχουν γνώση παρόμοιων συμβάντων καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζεται ότι στα Χανιά και πανελλαδικά υπάρχουν δομές και διαδικασίες για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω των αστυνομικών τμημάτων και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ημερομηνία Γεγονός 6 Ιουλίου Αναφέρεται ως πρώτο περιστατικό βίας 8 Ιουλίου Δεύτερο επεισόδιο — ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία

Η δίκη και τυχόν ποινικές εξελίξεις θα καθοριστούν από τα επόμενα στάδια της προανάκρισης και της εισαγγελικής διαδικασίας. Οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και οι αστυνομικές αρχές παραμένουν επιφορτισμένες με την παροχή στήριξης και την εφαρμογή μέτρων που διασφαλίζουν την προστασία της οικογένειας και ειδικά των παιδιών.