Στη δικογραφία 17χρονος από το Νότιο Σουδάν μετά τον εντοπισμό 35 μεταναστών κοντά στη Γαύδο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων διερευνά υπόθεση παράνομης μεταφοράς 35 ατόμων με λέμβο, μετά τη σύλληψη ενός 17χρονου που κατηγορείται ότι ανέλαβε τη μετακίνησή τους από τη Λιβύη.

Επιχείρηση και σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 17χρονου, υπηκόου του Νότιου Σουδάν, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή δυτικά - νοτιοδυτικά της Γαύδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αναγνώρισαν τον ανήλικο ως το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους από την πόλη Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα, έναντι αμοιβής.

Από την επέμβαση κατασχέθηκε η λέμβος που χρησιμοποιήθηκε για το ταξίδι καθώς και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, η οποία εξετάζεται στα πλαίσια της προανάκρισης. Την υπόθεση χειρίζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Κατηγορίες και έρευνα

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας και για έκθεση σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του ταξιδιού και την πιθανή σύνδεση με κυκλώματα διακίνησης που ενεργούν στις ακτές της Λιβύης.

Εντοπισθέντες: 35 άτομα

35 άτομα Συλληφθείς: 17 ετών, υπήκοος Νοτίου Σουδάν

17 ετών, υπήκοος Νοτίου Σουδάν Κατεσχεμένα αντικείμενα: λέμβος, κινητό τηλέφωνο

Τοπικές επιπτώσεις και διαδικαστικά

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Χανίων και της Γαύδου, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια των θαλάσσιων μετακινήσεων και τη δυνατότητα εμφάνισης αντίστοιχων περιστατικών σε κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Οι έρευνες του Λιμενικού αποσκοπούν όχι μόνο στην ποινική διερεύνηση αλλά και στην προστασία των διασωθέντων, την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς και τον εντοπισμό πιθανών δικτύων διακίνησης.

Πρακτικά, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της θάλασσας καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Λιμενικού και να ενημερώνουν τις αρχές για ύποπτες κινήσεις ή εγκαταλελειμμένες λέμβους στη περιοχή. Οι τοπικές υπηρεσίες θα παραμείνουν σε επαγρύπνηση κατά τις επόμενες ημέρες.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός διασωθέντων 35 Ηλικία συλληφθέντα 17 Αρχή που διερευνά Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων

Η υπόθεση παραμένει υπό εξέλιξη και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα δοθεί από τις επίσημες υπηρεσίες. Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις για το δρομολόγιο, τις συνθήκες διαβίωσης των διασωθέντων και τυχόν ευρύτερες διασυνδέσεις με διακινητές.