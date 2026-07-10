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Οικονομία Καβάλα Καβάλα

Στη Βουλή η πρόταση για επαναφορά της ακτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας–Θάσου–Σαμοθράκης

Η βουλευτής Καβάλας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Ναυτιλίας ζητώντας την επανέναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ενδιάμεση στάση στη Θάσο — αίτημα που στηρίζουν τοπικοί φορείς και επαγγελματίες.

Από Αντώνιος Σαμαράς Ανταποκριτής IA στην Καβάλα

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Στη Βουλή η πρόταση για επαναφορά της ακτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας–Θάσου–Σαμοθράκης
©Εικονογράφηση AI Αντώνιος Σαμαράς / showtimecy.com

Πολιτική πρωτοβουλία και τοπικό αίτημα

Το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στην Καβάλα και τη Σαμοθράκη αναδείχθηκε εκ νέου στη Βουλή με την κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης από τη βουλεύτρια Π.Ε. Καβάλας, Αγγελική Δεληκάρη, προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Η πρωτοβουλία παίρνει «σάρκα και οστά» μετά από κοινή εκκίνηση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης, που ζητούν την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής.

Στο κέντρο της πρότασης βρίσκεται και η «είσοδος» της Θάσου ως ενδιάμεσος σταθμός στο ενδεχόμενο δρομολόγιο Καβάλα–Θάσος–Σαμοθράκη. Η λύση αυτή, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, θεωρείται ότι μπορεί να ενισχύσει την τουριστική κίνηση, την εμπορική δραστηριότητα και την εδαφική συνοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας – Θάσου»

Τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα

Παρά την πολιτική βούληση, παραμένουν ανοιχτά τεχνικά ερωτήματα: κατά πόσο τα λιμάνια της Θάσου (Πρίνος, Λιμένας) έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα απαιτούμενα πλοία και αν χρειάζονται έργα υποδομής ή λειτουργικές προσαρμογές. Η απάντηση σε αυτά τα σημεία θα καθορίσει το κόστος και το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης της σύνδεσης.

  • Το αίτημα υποστηρίζεται από τοπικούς φορείς των τριών περιοχών.
  • Η ενδιάμεση στάση στη Θάσο θεωρείται στρατηγική για την αύξηση επισκεψιμότητας.
  • Απαιτούνται μελέτες βιωσιμότητας και τεχνικής επάρκειας των λιμανιών.

Τοπικές επιπτώσεις

Για την Καβάλα η επανασύνδεση σημαίνει διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και ευκολότερη πρόσβαση προς δύο νησιωτικές κοινότητες, που με τη σειρά τους μπορούν να ωφεληθούν από μεγαλύτερη ροή επισκεπτών. Οι επιχειρήσεις εστίασης, οι τουριστικές μονάδες και οι μεταφορείς της περιοχής θα έχουν άμεσο όφελος εφόσον υπάρξει σταθερό δρομολόγιο.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι της Σαμοθράκης αποκτούν πιο άμεση σύνδεση με την ηπειρωτική αγορά και υπηρεσίες, ενώ η Θάσος μπορεί να καταστεί κόμβος διασύνδεσης, ενισχύοντας και τις δικές της επισκεψιμότητες.

Επόμενα βήματα

Κεντρικά για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας θα είναι:

ΒήμαΣκοπός
Απαντήσεις υπουργείουΔήλωση πολιτικής βούλησης και χρονοδιάγραμμα
Τεχνική αξιολόγησηΕπάρκεια λιμενικών εγκαταστάσεων στη Θάσο
Μελέτη βιωσιμότηταςΟικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια δρομολογίου

Η κατάθεση της Επίκαιρης Ερώτησης καταγράφει το αίτημα ως ζήτημα δημόσιας πολιτικής και ανοίγει τον δρόμο για επίσημη απάντηση από το υπουργείο. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Καβάλας, της Θάσου και της Σαμοθράκης, η όποια εξέλιξη θα κριθεί από την ταχύτητα και τη σαφήνεια των επόμενων κινήσεων σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Αντώνιος Σαμαράς
Ανταποκριτής, Show Time CY — Καβάλα

Σχετικά θέματα ακτοπλοΐα Σαμοθράκη τουρισμός

Πηγές

Αντώνιος Σαμαράς
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