Στο προσκήνιο η υποστελέχωση στην Αστυνομία Πρέβεζας εν όψει καλοκαιριού

Κοινοβουλευτική ερώτηση για τις ελλείψεις προσωπικού φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα λειτουργίας σε Α.Τ., ΔΙ.ΑΣ. και Τροχαία, με ανησυχία για την τουριστική περίοδο.

Παρουσίαση του προβλήματος

Κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Πρέβεζας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρνει στο δημόσιο διάλογο την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών στον νομό. Στην ερώτηση γίνεται αναφορά στις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, σύμφωνα με τις οποίες οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού χωρίς επαρκή αναπλήρωση έχουν δημιουργήσει σημαντικά κενά σε κρίσιμες υπηρεσίες.

Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Αστυνομικό Τμήμα Πρέβεζας

Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Τροχαία

Άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας

Η ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζητάει συγκεκριμένα στοιχεία για τα οργανικά και λειτουργικά κενά, όπως και πληροφορίες για τον αριθμό αστυνομικών που έχουν αποσπαστεί σε άλλες περιοχές, τον σχεδιασμό κάλυψης των κενών και τα άμεσα μέτρα ενίσχυσης της Διεύθυνσης.

«Η Πρέβεζα δεν μπορεί να παραμένει ανοχύρωτη απέναντι στις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας»

Ανησυχία ενόψει καλοκαιριού

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η κατάσταση γίνεται πιο πιεστική κατά τους θερινούς μήνες, όταν η ανάγκη για αστυνόμευση αυξάνεται λόγω της τουριστικής κίνησης στην Πρέβεζα, την Πάργα και άλλες περιοχές του νομού. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού αναδεικνύει κινδύνους τόσο για τη δημόσια ασφάλεια όσο και για την ικανότητα των υπηρεσιών να ανταποκριθούν σε έκτακτα περιστατικά και σε αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πρέβεζας, οι επιπτώσεις μπορεί να γίνουν αισθητές με εξής τρόπους:

Μεγαλύτεροι χρόνοι απόκρισης σε κλήσεις πολιτών.

Περιορισμένη αριθμητική κάλυψη σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας (παραλίες, λιμάνια, τουριστικά σημεία).

Πιέσεις στο προσωπικό που παραμένει, με ενδεχόμενο κόπωσης και δυσκολιών στην εκτέλεση καθημερινών καθηκόντων.

Η αποτελεσματική αστυνόμευση της θερινής περιόδου θεωρείται κρίσιμη τόσο για τη δημόσια τάξη όσο και για την εικόνα της περιοχής προς τους επισκέπτες, παράγοντες που συνδέονται άμεσα με την τοπική οικονομία.

Διεκδικήσεις και επόμενα βήματα

Με την κοινοβουλευτική ερώτηση ζητούνται απαντήσεις από το Υπουργείο σχετικά με:

Θέμα Αίτημα Κενά οργανικά/λειτουργικά Παροχή συγκεκριμένων στοιχείων Αποσπάσεις προσωπικού Αριθμός αστυνομικών που έχουν μετακινηθεί Σχεδιασμός κάλυψης Μέτρα και χρονοδιάγραμμα ενίσχυσης

Η απάντηση του Υπουργείου θα κρίνει και τα επόμενα βήματα: αν θα υπάρξει άμεση ενίσχυση προσωπικού, ανακατανομή δυνάμεων ή άλλες λύσεις διαχείρισης. Μέχρι τότε, η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη, καθώς η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας συνδέεται με την καθημερινότητα και την ασφάλεια του νομού.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο βάρος καθώς αναμένονται αυξημένες επισκέψεις τις επόμενες εβδομάδες, κι έτσι η κάλυψη των υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη για την προστασία πολιτών και επισκεπτών.