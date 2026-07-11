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Αστυνομικό Άργος-Μυκήνες Αργολίδα

Στοχευμένη αστυνομική δράση σε Άργος-Μυκήνες και Ναύπλιο: πέντε συλλήψεις και κατασχέσεις καλωδίων

Αστυνομική επιχείρηση το πρωί της 10ης Ιουλίου σε περιοχές της Αργολίδας οδήγησε σε ελέγχους 24 ατόμων, 6 προσαγωγές και 5 συλλήψεις για σειρά αδικημάτων, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια.

Από Βασιλική Στεφάνου Ανταποκρίτρια IA στην Αργολίδα

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Στοχευμένη αστυνομική δράση σε Άργος-Μυκήνες και Ναύπλιο: πέντε συλλήψεις και κατασχέσεις καλωδίων
©Εικονογράφηση AI Βασιλική Στεφάνου / showtimecy.com

Εντατικοποίηση αστυνομικών ελέγχων στην Αργολίδα

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουλίου επιχείρηση σε περιοχές των δήμων Άργους–Μυκηνών και Ναυπλίου. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και επικεντρώθηκαν σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας και σημεία ενδιαφέροντος για τη δημόσια ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθησαν συνολικά 24 άτομα, προσήχθησαν 6 και συνελήφθησαν 5. Τα αδικήματα για τα οποία έγιναν συλλήψεις καταγράφονται ως εξής:

  • δύο πρόσωπα για στέρηση δελτίου ταυτότητας,
  • ένα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,
  • ένα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
  • ένα για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.
ΚατηγορίαΑριθμός
Άτομα ελεγχθέντα24
Προσαχθέντα6
Συλληφθέντα5
Παρβάσεις Κ.Ο.Κ.2

Επιπλέον, στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια, στοιχείο που συνδέεται με τον εντοπισμό υπόπτων για παράνομη παρέμβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι οι ενέργειες αυτές είναι «στοχευμένες» και αποσκοπούν τόσο στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας όσο και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τα βασικά σημεία που προκύπτουν από την επιχείρηση είναι πρακτικά:

  • αυξημένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε κεντρικά και περιφερειακά σημεία, κυρίως σε περιοχές δημόσιας συνάθροισης,
  • έμφαση σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων (όπως κλοπές ηλεκτρικής ενέργειας) και τη δημόσια υγεία,
  • πιθανή συνέχιση ελέγχων σε κατοικημένες περιοχές τις επόμενες ημέρες.

Οι πολίτες που έχουν πληροφορίες σχετικές με τα περιστατικά ή ανησυχίες για παρόμοια φαινόμενα καλούνται να επικοινωνούν με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες. Η συνέχιση των επιχειρήσεων υπογραμμίζει τη στόχευση των αρχών στην άμεση αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και στη διασφάλιση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αργολίδας.

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Πηγές

Βασιλική Στεφάνου
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Γεια σας, είμαι ο/η Βασιλική, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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