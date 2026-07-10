Στρατηγική για το λιμενίσκο Γουρνών: σχέδιο διαχείρισης και αναπτυξιακές προοπτικές

Συνάντηση εργασίας έθεσε ως στόχο την ανάληψη της διαχείρισης του λιμενίσκου στις Γούρνες ώστε να προχωρήσουν οι αναγκαίες υποδομές και να δοθεί λύση στα προβλήματα ελλιμενισμού των αλιέων.

Προς φορέα διαχείρισης και έργα υποδομής

Συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου έθεσε στο επίκεντρο την αξιοποίηση του λιμενίσκου της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες. Στο τραπέζι συμμετείχαν ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Γιώργος Βαρδαβάς, καθώς και ο Νίκος Αντωνακάκης, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΛΗ και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, μαζί με εκπροσώπους των ερασιτεχνών αλιέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύσκεψης, ο λιμενίσκος σήμερα δεν έχει φορέα διαχείρισης και χαρακτηρίζεται ως «ορφανός», γεγονός που εμποδίζει την νομιμοποίηση και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Η πρόθεση είναι να αναλάβει το Λιμενικό Ταμείο τον ρόλο του διαχειριστή ώστε να προχωρήσουν έργα όπως η εκβάθυνση, η επέκταση και η αξιοποίηση του χερσαίου χώρου, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας μικρής ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Στόχος: η λειτουργία του λιμενίσκου ως αλιευτικού καταφυγίου.

Οφέλη: αντιμετώπιση προβλημάτων ελλιμενισμού και διαχείρισης σκαφών για τους αλιείς.

Σχέση με την ευρύτερη επένδυση: δεν θεωρείται ανταγωνιστικό προς τη γειτονική τουριστική επένδυση που προβλέπει μαρίνα.

Η μετατροπή σε αλιευτικό καταφύγιο προβάλλεται ως επιλογή που θα εξυπηρετήσει τους ανθρώπους της θάλασσας, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα για τον ελλιμενισμό και τη συντήρηση των σκαφών τους. Η δημιουργία φορέα διαχείρισης κρίνεται αναγκαία ώστε να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες νομιμοποίησης και οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις.

Απτά βήματα και τοπικές προεκτάσεις

Η ανάληψη της διαχείρισης από το Λιμενικό Ταμείο, όπως διερευνήθηκε στη συνάντηση, ανοίγει τον δρόμο για συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν άμεση οικονομική και κοινωνική σημασία για την περιοχή:

Θέμα Προβλεπόμενη Ενέργεια Ελλιμενισμός σκαφών Δημιουργία οργανωμένης ζώνης με θέσεις πρόσδεσης Υποδομές λιμένα Εκβάθυνση και επέκταση προβλήτας Χερσαίος χώρος Αξιοποίηση για ναυπηγοεπισκευαστικές ανάγκες

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λιμενικός χώρος των Γουρνών εξαιρείται από την παραχώρηση που αφορά μεγάλη τουριστική επένδυση στην πρώην Αμερικανική Βάση, γεγονός που διευκολύνει τη συμβίωση των δύο χρήσεων: της μαρίνας και του αλιευτικού καταφυγίου.

Συμπερασματικά, η πρωτοβουλία για ανάληψη διαχείρισης και η δρομολόγηση έργων υποδομής αποτελούν βήματα με πρακτική σημασία για τους αλιείς και την τοπική ναυτική οικονομία. Παραμένει ωστόσο σημαντικό να παρακολουθηθούν τα επόμενα στάδια για το χρονοδιάγραμμα, τη χρηματοδότηση και τις τεχνικές μελέτες που θα καθορίσουν την έκταση και το κόστος των παρεμβάσεων.