Συγκίνηση στα Λεχαινά: παιδιά έσωσαν 9 από τα 10 κουτάβια που βρέθηκαν σε αύλακα

Μια ομάδα παιδιών εντόπισε και απεγκλώβισε νεογέννητα κουτάβια από αύλακα στα Λεχαινά. Ένα ζώο δεν τα κατάφερε. Η φιλοζωική «Rea & Friends» αναλαμβάνει τη φροντίδα και απευθύνει έκκληση για βοήθεια.

Διάσωση νεογέννητων στα Λεχαινά από παρέα παιδιών

Οργή και θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία των Λεχαινών το περιστατικό με τα δέκα νεογέννητα κουταβάκια που βρέθηκαν πεταμένα μέσα σε αύλακα με νερό. Τα άτυχα ζώα εντόπισε μια παρέα παιδιών που είχε βγει για βόλτα και χωρίς δισταγμό μπήκαν στο νερό για να τα απεγκλωβίσουν.

Τα παιδιά κατάφεραν να βγάλουν τα κουτάβια ένα-ένα και να τα σώσουν από βέβαιο πνιγμό, ωστόσο για ένα από αυτά ήταν ήδη αργά. Τα υπόλοιπα εννέα επιβίωσαν και παρέμειναν υπό την επίβλεψη της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης «Rea & Friends», που ανέλαβε τη φροντίδα τους και την αναζήτηση προσωρινής ή μόνιμης στέγης.

Η Αλίκη Κολοβού απηύθυνε έκκληση σε όσους μπορούν να προσφέρουν φιλοξενία ή βοήθεια, ώστε τα κουτάβια να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται.

Το συμβάν επανέφερε στην επιφάνεια το συχνό πρόβλημα εγκατάλειψης ζώων στην περιοχή, με την Rea & Friends να αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δεκάδες παρόμοια περιστατικά. Η διάσωση υπογραμμίζει τόσο την τραγική πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς —την εγκατάλειψη ανυπεράσπιστων ζώων— όσο και το αισιόδοξο μήνυμα που στέλνουν οι νεότεροι κάτοικοι, οι οποίοι επέδειξαν θάρρος και ευαισθησία.

Εντοπισμός: 10 κουταβάκια στην αύλακα.

10 κουταβάκια στην αύλακα. Αποτέλεσμα της διάσωσης: 9 επιβίωσαν, 1 απεβίωσε.

9 επιβίωσαν, 1 απεβίωσε. Φροντίδα: «Rea & Friends» ανέλαβε τη φροντίδα και την προώθηση για φιλοξενία/υιοθεσία.

Οι κάτοικοι των Λεχαινών εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την εγκατάλειψη, ενώ παράλληλα πολλοί επιβραβεύουν τη στάση των παιδιών που επενέβησαν. Η τοπική φιλοζωική οργάνωση απευθύνει έκκληση για βοήθεια από όσους μπορούν να προσφέρουν προσωρινή φιλοξενία ή οικονομική στήριξη.

Στοιχείο Πλήθος / Περιγραφή Κουταβάκια εντοπισμένα 10 Επιβίωσαν 9 Απώλειες 1 Οργάνωση που ανέλαβε «Rea & Friends» (Λεχαινά) Επικοινωνία για βοήθεια 6945282573

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό λειτουργεί ως προειδοποίηση και ταυτόχρονα ως κάλεσμα για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς τα ζώα. Η στήριξη σε τοπικές πρωτοβουλίες, όπως η «Rea & Friends», είναι κρίσιμη για τη φροντίδα των ζώων και για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Όσοι μπορούν να βοηθήσουν με φιλοξενία, υιοθεσία, εθελοντική εργασία ή χορηγίες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 6945282573, που δόθηκε για τον σκοπό αυτό.