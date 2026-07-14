Συλλήψεις στη Λακωνία: ανήλικοι για απόπειρα κλοπής στη Σπάρτη και άλλες αστυνομικές επιχειρήσεις

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης για απόπειρα κλοπής σε όχημα· παράλληλα σε Μεσσηνία κατασχέθηκε κάνναβη και εξιχνιάζονται πυροβολισμοί στην Καλαμάτα.

Επιχείρηση της Ο.Π.ΔΙ. στη Σπάρτη με συλλήψεις ανηλίκων

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Λακωνίας προχώρησαν προχθές, 11.7.2026 το απόγευμα, στη σύλληψη τριών ανηλίκων σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης. Οι νεαροί εντοπίστηκαν αφού, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, είχαν εισέλθει σε όχημα με σκοπό την κλοπή, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την πράξη καθώς έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους ή παρατηρητές του σημείου.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι δύο από τους τρεις δεν διέθεταν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Επιπλέον, για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τρεις ημεδαπών —ηλικίας 41, 39 και 37 ετών— για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων. Την προανάκριση για την υπόθεση αναλαμβάνει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Σχετικά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή

Παράλληλα, το επόμενο 24ωρο, αστυνομικές δυνάμεις στη Μεσσηνία προχώρησαν σε δύο ακόμη συλλήψεις:

Στο δήμο Τριφυλίας, σε έλεγχο της Β' Ο.Π.ΔΙ. Μεσσηνίας, συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός που κατείχε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 8,03 γραμμαρίων , η οποία και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

που κατείχε ποσότητα συνολικού βάρους , η οποία και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας. Σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, το βράδυ της 11.7.2026, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Μεσσηνίας συνέλαβαν 39χρονο ημεδαπό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο προσαχθείς και ένας 21χρονος συνεργός εμπλέκονται σε περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς έξω από οικία στις πρώτες πρωινές ώρες της 10.7.2026. Την προανάκριση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Τοπικές επιπτώσεις και σημειώσεις

Τα περιστατικά αναδεικνύουν σειρά ζητημάτων που ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία: την παρουσία ανηλίκων σε εγκληματικές ή παραβατικές πράξεις, την ανάγκη επαρκούς εποπτείας και ενημέρωσης από τους υπεύθυνους φροντίδας, καθώς και τη συνεχιζόμενη αστυνομική δράση για την καταπολέμηση της μικροπαραβατικότητας και της κατοχής ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συλλήψεις και οι δικογραφίες των τελευταίων ημερών θα ακολουθήσουν τη νομική διαδικασία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων. Οι πολίτες των αντίστοιχων κοινοτήτων καλούνται να διατηρούν επαγρύπνηση και να ενημερώνουν τις αρχές για όποιο ύποπτο περιστατικό παρατηρούν.

Τοποθεσία Ημερομηνία Σύλληψεις / Κατάσταση Υπηρεσία προανάκρισης Δήμος Σπάρτης 11.7.2026 3 ανήλικοι (απόπειρα κλοπής) + 3 ενήλικες για παραμέληση Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης Δήμος Τριφυλίας (Μεσσηνία) 12.7.2026 29χρονος (κάνναβη, 8,03 γρ.) Α.Τ. Τριφυλίας Δήμος Καλαμάτας (Μεσσηνία) 11.7.2026 39χρονος + 21χρονος (άσκοποι πυροβολισμοί) Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας

Η παρουσία της Ο.Π.ΔΙ. στις τοπικές κοινότητες αναδεικνύεται ως κρίσιμο σημείο τόσο για την πρόληψη όσο και για την άμεση ανταπόκριση στα περιστατικά. Η συνέχεια των ερευνών και οι δικαστικές διαδικασίες αναμένεται να ρίξουν φως στα κίνητρα και στις συνθήκες των καταγεγραμμένων υποθέσεων.

Σημεία επαφής: Οι πολίτες που έχουν πληροφορίες για τα περιστατικά ή αντίστοιχα γεγονότα μπορούν να απευθύνονται στις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες.