Ινστιτούτο Ελαιοκομίας: πόσο μπορεί να αλλάξει την οικονομία της Λακωνίας

Μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζει ότι ένα εξειδικευμένο ινστιτούτο στην ελαιοκομία θα μπορούσε να αυξήσει την ετήσια προστιθέμενη αξία της Λακωνίας έως και κατά 13,67 εκατ. ευρώ, ενώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου τα οφέλη εκτιμώνται σε 21,74 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά οικονομικά οφέλη αλλά και προκλήσεις για την υλοποίηση

Μια πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ αναδεικνύει πως η ίδρυση και λειτουργία ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία μπορεί να έχει απτά οικονομικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία και την ευρύτερη Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ανάλυση ποσοτικοποιεί τις επιδράσεις σε διάφορα σενάρια και καταλήγει σε αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας σε επίπεδο ΠΕ Λακωνίας που κυμαίνεται από περίπου 4,56 έως 13,67 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η διάχυση τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της παραγωγικότητας στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού εκτιμάται ότι μπορούν να αποφέρουν έως και 21,74 εκατ. ευρώ ετησίως για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πίνακας: Εκτιμώμενη αύξηση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας

Επίπεδο Συντηρητικό σενάριο Βασικό σενάριο Αισιόδοξο σενάριο ΠΕ Λακωνίας 4,56 εκατ. € 9,10 εκατ. € 13,67 εκατ. € Περιφέρεια Πελοποννήσου — 21,74 εκατ. € —

Τι σημαίνει αυτό για τον τόπο

Η Λακωνία διαθέτει αναγνωρισμένη ποιότητα ελαιολάδου και ευνοϊκά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά η μελέτη εντοπίζει και χρόνια προβλήματα που περιορίζουν την ανάπτυξη: κατακερματισμός της παραγωγής, περιορισμένη τυποποίηση και αδύναμη διασύνδεση με την έρευνα. Το Ινστιτούτο προτείνεται ως φορέας που θα μπορούσε να γεφυρώσει αυτά τα κενά, προσφέροντας τεχνογνωσία, υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου, καινοτομία στη μεταποίηση και υποστήριξη για την ανάπτυξη ελαιοτουρισμού.

Για παραγωγούς: ενίσχυση της τεχνογνωσίας και πιθανή αύξηση της αξίας του προϊόντος μέσω καλύτερης τυποποίησης.

ενίσχυση της τεχνογνωσίας και πιθανή αύξηση της αξίας του προϊόντος μέσω καλύτερης τυποποίησης. Για επιχειρήσεις μεταποίησης: βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας στην αγορά.

βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Για την τοπική οικονομία: δημιουργία διασυνδέσεων με τον τουρισμό και ενίσχυση απασχόλησης σε σχετικούς τομείς.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα οφέλη δεν είναι απλώς αριθμοί: αφορούν τη μεταφορά γνώσης, την ενίσχυση της ποιότητας και τη δυνατότητα διεθνοποίησης του τοπικού προϊόντος. Τα σενάρια που παρουσιάζονται βασίζονται σε ποσοτικοποίηση άμεσων και έμμεσων επιδράσεων, αλλά η πραγματική απόδοση εξαρτάται από το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Επόμενα βήματα και πρακτικά ζητήματα

Για να μετατραπεί η πρόταση σε λειτουργία απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις και θεσμική στήριξη. Σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η χρηματοδότηση της ίδρυσης, η στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, η διασύνδεση με υπάρχουσες ερευνητικές δομές και η εμπλοκή των τοπικών παραγωγών και συνεταιρισμών. Επίσης, κεντρικό ρόλο θα παίξει η υιοθέτηση πρακτικών τυποποίησης και μάρκετινγκ που θα διασφαλίσουν την προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς της περιοχής.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου φορέα προσφέρει προοπτική για ενίσχυση του εισοδήματος χιλιάδων οικογενειών που βασίζονται στην ελαιοκαλλιέργεια, αλλά για να αποδώσει απαιτείται συντονισμός και μακροπρόθεσμη δέσμευση από τους τοπικούς φορείς και την κεντρική διοίκηση.