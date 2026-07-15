Κονδύλι 1,235 εκατ.€ για εξοπλισμό στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Μολάων

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε χρηματοδότηση 1.235.518,58 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, αναβαθμίζοντας διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες σε Σπάρτη και Μολάους.

Σημαντική ενίσχυση για τις μονάδες υγείας της Λακωνίας

Με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» έργα που προβλέπουν την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού ύψους 2.667.418,58 ευρώ για τρία γενικά νοσοκομεία της Περιφέρειας. Από το ποσό αυτό, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας λαμβάνει προϋπολογισμό 1.235.518,58 ευρώ για να εξοπλίσει τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.

Η παρέμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στον άξονα ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών. Στόχος των προμηθειών είναι η αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός

Ψηφιακός μαστογράφος με τομοσύνθεση

Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα

Υπερηχογράφοι γενικής και καρδιολογικής χρήσης

Γαστρεντερολογικός πύργος

Εξοπλισμός τεχνητού νεφρού και λοιπές ειδικές συσκευές

Οι νέες προμήθειες αναμένεται να διευρύνουν τις διαγνωστικές δυνατότητες στις δύο νοσηλευτικές μονάδες και να μειώσουν την ανάγκη μετακινήσεων ασθενών προς άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας για ειδικές εξετάσεις.

Κατανομή κονδυλίων — συνοπτικός πίνακας

Νοσοκομείο / Μονάδα Προϋπολογισμός (ευρώ) Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Σπάρτη & Μολάοι) 1.235.518,58 Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 1.081.900,00 Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας 350.000,00

Για το Νοσοκομείο Κορίνθου προβλέπεται εκτεταμένη αντικατάσταση και ανανέωση του εξοπλισμού των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των Τακτικών Ιατρείων. Στην Αργολίδα γίνεται προμήθεια αποστειρωτήρων και κλινών για την οργανική μονάδα Άργους.

Τι σημαίνει για τη Λακωνία

Η έλευση και η εγκατάσταση των νέων συσκευών θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών: βελτιωμένη απεικόνιση και έγκαιρη διάγνωση (μαστογραφία, ακτινογραφία, υπέρηχοι), ενίσχυση τμημάτων ειδικών εξετάσεων (γαστρεντερολογία, νεφρολογία) και πιο αξιόπιστες καρδιολογικές εκτιμήσεις. Αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη για παραπομπές σε νοσοκομεία εκτός νομού, μειώνοντας χρόνο και κόστος για τους κατοίκους.

Παράλληλα, η αναβάθμιση βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στοιχείο κρίσιμο για τη διατήρηση και την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού στην περιφέρεια.

Οι επόμενες κινήσεις αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του. Η ομαλή και γρήγορη υλοποίηση των έργων θα είναι καθοριστική για την άμεση απόδοση των οφελών στην περιοχή.