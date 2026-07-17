Νεκρός 76χρονος στην παραλία Κοκκινιά — επέμβαση και προανάκριση στο Γύθειο

Τις πρωινές ώρες ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Γυθείου για τον εντοπισμό 76χρονου χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Κοκκινιάς του Δήμου Ευρώτα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διενεργείται προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Επιτόπου επέμβαση και διακομιδή στο Νοσοκομείο

Την πρωινή ώρα της 16ης Ιουλίου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Γυθείου ότι 76χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Κοκκινιάς στον Δήμο Ευρώτα, Λακωνίας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την αρμόδια λιμενική αρχή έχει αναληφθεί η προανάκριση για τις συνθήκες περιστατικού και έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Τοπικές συνέπειες και μέτρα

Η ταχεία ενημέρωση του Λιμεναρχείου και η μεταφορά στο νοσοκομείο δείχνουν ενεργοποίηση των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η εντολή για νεκροψία-νεκροτομή αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη διερεύνηση, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια και την τοπική κοινότητα.

Οι υπηρεσίες συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες προανάκρισης και εξέτασης στοιχείων.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση προέρχεται από την υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος, η οποία επιβλέπει περιστατικά στην παράκτια ζώνη και αναλαμβάνει την αρχική διερεύνηση σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Γυθείου ότι 76χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Κοκκινιάς Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Ο 76χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.»

Η υπόθεση παρακολουθείται από το Λιμεναρχείο Γυθείου, που θα ολοκληρώσει την προανάκριση μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία ενημέρωσης 16/07/2026 (πρωινές ώρες) Τοποθεσία Παραλία Κοκκινιάς, Δήμος Ευρώτα (Λακωνία) Θύμα 76χρονος ημεδαπός Διακομιδή Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Επόμενο βήμα Προανάκριση από Λιμεναρχείο Γυθείου· νεκροψία-νεκροτομή

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης στην παραλία και την αξία της άμεσης κλήσης βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι αρμόδιες αρχές θα γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης όταν ολοκληρωθούν.