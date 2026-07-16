Συλλήψεις στη Νεάπολη: τρεις αλλοδαποί για ναρκωτικά μετά από έλεγχο σε Ι.Χ.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Νεάπολης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις την 15η Ιουλίου, μετά από έλεγχο σε όχημα και έρευνα σε οικία. Κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και τρίφτης.

Επιχείρηση και συλλήψεις

Μεσημβρινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026 αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου προχώρησαν στον έλεγχο ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου στην περιοχή της Νεάπολης. Από τον έλεγχο προέκυψε συνέχεια έρευνας σε κατοικία όπου διαμένουν οι επιβαίνοντες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 28, 29 και 33 ετών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που συνοδεύουν την επιχείρηση, σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα σχετιζόμενα με παράνομες δραστηριότητες.

Τι κατασχέθηκε

Κάνναβη : αναφέρεται σε δύο δημοσιεύματα διαφορετικό βάρος — η ανακοίνωση της Αστυνομίας κάνει λόγο για 233 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης , ενώ άλλη τοπική αναφορά αναφέρει 219 γραμμάρια .

: αναφέρεται σε δύο δημοσιεύματα διαφορετικό βάρος — η ανακοίνωση της Αστυνομίας κάνει λόγο για , ενώ άλλη τοπική αναφορά αναφέρει . Χρηματικό ποσό : στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατασχέθηκαν 1.140 ευρώ , ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

: στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατασχέθηκαν , ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες. Τρίφτης κάνναβης: κατασχέθηκε ένα αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία της ουσίας.

«Συνελήφθη... τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.»

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές.

Τοπικές επιπτώσεις και σημειώσεις

Η επιχείρηση επιβεβαιώνει τις στοχευμένες αστυνομικές δράσεις για την πρόληψη και την καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή. Για τους κατοίκους της Νεάπολης, τέτοιου είδους επιχειρήσεις αποτελούν ένδειξη αυξημένης αστυνόμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες και σε σημεία διαμονής μετακινούμενων πληθυσμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα διαθέσιμα ρεπορτάζ εμφανίζεται μικρή απόκλιση ως προς το συνολικό βάρος της κατασχεθείσας κάνναβης (233 γρ. έναντι 219 γρ.), στοιχείο που αναμένεται να διευκρινιστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επιπλέον στοιχεία για τη φύση της υπόθεσης πέραν των ανακοινώσεων της Αστυνομίας.

Οι κάτοικοι που έχουν σχετικές πληροφορίες καλούνται να επικοινωνούν με το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης, ώστε να συνεισφέρουν στην προανάκριση και στην ασφαλή διαχείριση τέτοιων περιστατικών στην τοπική κοινωνία.