Υπό έλεγχο η φωτιά στο Γύθειο: επιχείρηση πυρόσβεσης και προανάκριση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Γύθειο. Επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών διερευνά τα αίτια.

Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων και εκκίνηση έρευνας για τα αίτια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή του Γυθείου. Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση επίγειων και εναέριων μέσων.

Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν εθελοντικές δυνάμεις και για την αεροπυρόσβεση χρησιμοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη. Στη στήριξη της επιχείρησης συνέβαλαν και υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Επίγειες δυνάμεις: 19 πυροσβέστες, 5 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα 9ης ΕΜΟΔΕ

19 πυροσβέστες, 5 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα 9ης ΕΜΟΔΕ Εναέρια μέσα: 1 ελικόπτερο, 4 αεροσκάφη

1 ελικόπτερο, 4 αεροσκάφη Τοπική συνδρομή: υδροφόρες Δήμου Ανατολικής Μάνης, εθελοντές

Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις, όμως παραμένει κρίσιμη για τους κατοίκους η τήρηση μέτρων προφύλαξης, ειδικά σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Μέσο Αριθμός Πυροσβέστες 19 Πυροσβεστικά οχήματα 5 Ελικόπτερο 1 Αεροσκάφη 4

Στο χώρο της πυρκαγιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της. Η έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου θα καθορίσει αν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή για πιθανή εμπρηστική ενέργεια, στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ασφάλεια.

Οι κάτοικοι του Γυθείου και της γύρω περιοχής καλούνται να παραμένουν προσεκτικοί, να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες σε ανοιχτούς χώρους και να συμμορφώνονται με οδηγίες των αρχών. Η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών θεωρείται καθοριστική για την αποτροπή νέων επεισοδίων και τον περιορισμό περιβαλλοντικών και υλικών ζημιών.