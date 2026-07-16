Κορύφωση τοπικής πίεσης για την παράκαμψη Σκάλας–Βλαχιώτη: 25 φορείς απαιτούν λύσεις

Η Ένωση Επιχειρηματιών Μονεμβασίας και 24 συνυπογράφοντες φορείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την οδική παράκαμψη μεταξύ Σκάλας και Βλαχιώτη, επισημαίνοντας χρόνια προβλήματα που επηρεάζουν κατοίκους, επισκέπτες και την τοπική οικονομία.

Ομόθυμη παρέμβαση για έργο που «σέρνεται» δεκαετίες

Έντονη κινητοποίηση καταγράφεται στη Μονεμβασιά καθώς η Ένωση Επιχειρηματιών Μονεμβασίας κατέθεσε ανοικτό κείμενο προς τις αρχές ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών για την παράκαμψη μεταξύ Σκάλας και Βλαχιώτη. Στο κείμενο, που υπογράφουν συνολικά 25 φορείς, επισημαίνεται ότι το πρόβλημα διαρκεί δεκαετίες και προκαλεί καθημερινή ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε σειρά αρμόδιων προσώπων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, οι δήμαρχοι Ευρώτα και Μονεμβασίας, βουλευτές της Λακωνίας, κρατικές αστυνομικές αρχές και στον Τύπο. Σκοπός είναι να δοθεί πολιτική και τεχνική ώθηση ώστε να προχωρήσει το έργο ή να βρεθούν έστω προσωρινές λύσεις για την άμεση ανακούφιση της κυκλοφορίας.

«Ανάμεσα στη σκέψη και στη δράση έχει παραπέσει η πραγματικότητα του Νομού Λακωνίας, και ιδιαίτερα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες με την έντονη καθημερινή ταλαιπωρία»

Στην επιστολή η πρόεδρος της Ένωσης, Αδαμαντία Μαστοροπούλου, υπενθυμίζει ότι ο Δήμος Μονεμβασίας είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση στο κράτος και ότι οι μεγάλες αποστάσεις στο εσωτερικό του καθιστούν την ανάγκη για ασφαλέστερες και ταχύτερες οδικές συνδέσεις επιτακτική.

Ασφάλεια : Η κατάστασή του οδικού δικτύου επιβαρύνει την οδική ασφάλεια των κατοίκων.

: Η κατάστασή του οδικού δικτύου επιβαρύνει την οδική ασφάλεια των κατοίκων. Τουρισμός : Η δυσκολία πρόσβασης περιορίζει την αξιοποίηση τουριστικών προορισμών του δήμου.

: Η δυσκολία πρόσβασης περιορίζει την αξιοποίηση τουριστικών προορισμών του δήμου. Τοπική οικονομία: Επιχειρήσεις και επισκέπτες υφίστανται οικονομικό κόστος και χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η επιστολή επισημαίνει ότι τις τελευταίες περιόδους έχουν υλοποιηθεί άλλα σημαντικά έργα υποδομής στο νομό (όπως βελτιώσεις του επαρχιακού δικτύου, γέφυρα στον Ευρώτα, σχολή στη Νεάπολη, φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς), γεγονός που καθιστά την καθυστέρηση στο συγκεκριμένο τμήμα ακόμη πιο εμφανή και απογοητευτική για τους τοπικούς φορείς.

Παραλήπτες Φορείς / Αρχές Περιφερειακή αρχή Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημοτικές αρχές Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεμβασίας Κυβερνητικοί εκπρόσωποι Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, βουλευτές Λακωνίας Αστυνομικές Δομές Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, Α.Τ. Ευρώτα

Για τους κατοίκους του δήμου η υλοποίηση της παράκαμψης σηματοδοτεί μείωση των χρόνων μετακίνησης ανάμεσα σε οικισμούς όπως η Σκάλα και ο Βλαχιώτης, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και λιγότερο κυκλοφοριακό φόρτο την τουριστική περίοδο. Η Ένωση ζητά όχι μόνο δέσμευση αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τεχνικές λύσεις που να μπορούν να εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχές.

Η πρωτοβουλία των τοπικών φορέων αναμένεται να ασκήσει πρόσθετη πίεση στις αρμόδιες υπηρεσίες για να απαντήσουν επισήμως και να παρουσιάσουν επόμενα βήματα. Για τους κατοίκους της περιοχής, η ομαλή και γρήγορη διευθέτηση του ζητήματος παραμένει προτεραιότητα, δεδομένης της επίδρασης στην καθημερινότητα και στην προοπτική τοπικής ανάπτυξης.